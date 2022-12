Meghan Markle deslumbra en Nueva York con el vestido blanco de la venganza que llevaría hasta una novia moderna

Meghan Markle lo ha vuelto a hacer y se ha convertido en el foco de atención de todos. Y también del mundo de la moda con este vestido blanco diseño de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton con escote barco. El príncipe Harry y Meghan Markle ha sido premiados este martes por la noche en Nueva York, durante la cena de gala que acogía uno de los eventos más exclusivos de la temporada en la ciudad de los rascacielos. Se trata de los premios Ripple of Hope, otorgados por la organización benéfica Robert F.Kennedy y en medio de la polémica por el estreno de su documental hace apenas unas horas. Pero a Meghan Markle no le asustan los focos, y para este ocasión tan especial ha optado por esta maravilla de vestido blanco que nos evocaba a su vestido de novia que le diseñó Givenchy. Pero no solo a ese vestido, también al vestido de la venganza de Lady di, por eso de llevar los hombros al descubierto. ¿Estamos ante el vestido de le venganza de Meghan Markle? Sin duda, ha llegado en uno de los momentos donde más criticas les están lloviendo por el polémico documental que acaban de estrenar.

La duquesa de Sussex nos ha enamorado con este vestido hecho a medida para ella por el diseñador Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton con un maravilloso diseño de escote de barco con volante, manga larga, caída con un leve vuelo con pliegues y abertura frontal. En un blanco impoluto que seguro llevarían las novias más modernas, al menos como segundo vestido de boda.

Meghan y Harry. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Meghan escogió para esta velada un vestido blanco de Louis Vuitton que dejaba sus hombros al descubierto y parece,según se ha publicado, que llevaba el anillo que perteneció a la princesa Diana. Y es que ya sabemos que a ella le encanta mandar mensajes a través de la moda y sus looks, y parece que lo ha hecho una vez más en medio de la polémica.