Victoria Federica como toda una modelo por las calles de Nueva York con sus vaqueros de confianza más caros

Victoria Federica sigue disfrutando de su viaje a Nueva York. Y nos ha dejado la primera fotografía en su feed de Instagram como toda una modelo por las calles de la gran ciudad con sus típicos taxis amarillos. Mientras juega España con Marruecos, Vic disfruta en Nueva York. Porque después de una semana de no parar de eventos, fiestas de influencers y de Navidad, ahora Victoria Federica ha puesto rumbo a Nueva York para pasar unos días con amigos. Pero aquí estamos nosotras, sin puentes ni festivos, para contaros el look que se ha marcado Victoria Federica para su escapada a Nueva York. Una ciudad que está más bonita que nunca por su decoración navideña y en la que casualmente también están otras influencers como Mery Turiel. Eso sí, la lluvia y el frío no han perdonado a Victoria Federica en este primer día en la Gran Manzana, y por eso, aunque muy abriga, vemos a la hija de la Infanta Elena pasar frío. Tendría que haberse llevado unas botas UGG como las de Paula Echevarría. Eso sí, no se ha olvidado de sus vaqueros de confianza más caros, estos vaqueros de casi 2.000 euros de Louis Vuitton que son más que un deseo navideño.

Este pantalón vaquero de estilo gráfico combina un diseño patchwork en varios tonos con un motivo integral Monogram. Presenta un corte holgado y pernera ligeramente acampanada. La parte trasera de la cintura incorpora una etiqueta LV Heart en piel VVN y es unisex. Si el otro día era Carmen Lomana y sus vaqueros pitillo, hoy es Victoria Federica.

Son rectos, holgados y presentan un bajo ligeramente acampanado. Unos vaqueros pertenecientes a la colección Prefall 2022 de la marca francesa. Los jeans están, además, ubicados en la línea masculina de esta colección. Es decir, que teóricamente son de chico. Estos pantalones de estilo gráfico combinan un diseño patchwork en varios tonos con un motivo integral: el Monogram. Se los vimos por primera vez hace casi un año, y ya se han convertido en los favoritos del armario y las maletas de Victoria Federica.