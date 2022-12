Eva González tiene el vestido (definitivo) de lentejuelas y plumas que triunfará en Nochevieja

Comienza la cuenta atrás para acabar el año y los looks de Nochevieja empiezan a rondar por nuestra mente. Eva González lo sabe y quiso hacer un guiño a estos estilismos (de la última noche del año) en la primera gala en directo de ‘La Voz’, tras tres años sin público. La presentadora eligió un vestido perfecto para despedir el año y con el que le podríamos hacer competencia a Cristina Pedroche y su capa durante las Campanadas. Esta Navidad, recuerda que puedes ser la protagonista y con el look que ha elegido Eva González brillarás más que nunca, vayas donde vayas. Un color y dos texturas hacen el vestido definitivo para Nochevieja y con el que conquistarás todos los corazones.

Captura de Eva González en 'La Voz' con un look ideal para Nochevieja FOTO: Atresplayer

La primera gala de ‘La Voz’ en directo, de esta edición, era un momento especial y más cuando Eva González, que presenta el formato, elige un look ideal para Nochevieja y que estamos deseando copiar. Se trata de un mini vestido de lentejuelas con mangas largas y hasta el cuello en color negro que terminaba con plumas en la falda para dar un toque original y sofisticado a un look que podría ser un éxito rotundo para despedir el año. Además, la presentadora lo combinó con medias semitransparentes en color negro y sandalias de tacón altas del mismo color. Sin duda, Eva González lo tiene claro, este vestido negro es el definitivo para Nochevieja y con hemos encontrado en Etam uno muy parecido para que puedas copiar a la presentadora.

Vestido KRISTA Robe dos nu à sequins, de Etam (59,99€)

Vestido KRISTA Robe dos nu à sequins FOTO: Etam

No hay que olvidarnos que para completar un look ideal de Nochevieja, hay que pensar en maquillaje y peluquería. Eva González propone una melena ondulada y un maquillaje oscuro para la noche del 31 de diciembre. No tenemos pruebas ni tampoco dudas de que este look es el que más triunfará para despedir el año.

Es tu momento, inspira tu look de fin de año en Eva González y disfruta del gran momento.