Esta Navidad podrás ser la más estilosa con esta capa (con capucha) de lentejuelas de Zara

Quedan pocos días para que de comience el mes de la Navidad por excelencia y es que diciembre está a la vuelta de la esquina y tenemos que comenzar a preparar los looks que darán vida a los días más festivos del año. Llevamos semanas viendo a influencers como Rocío Osorno o Paula Echevarría dándonos los tips perfectos para triunfar en las noches de diciembre e incluso, fichajes de nuestras firmas favoritas (de los que ya nos estamos enamorando) y que estamos esperando que llegue el Black Friday para comprarlo. Aunque, esta vez, es diferente. Zara tiene la prenda perfecta para marcar la diferencia esta Navidad y ser la gran protagonista.

CAPA LARGA LENTEJUELAS CAPUCHA FOTO: zara

Cuando hablamos de ser la protagonista, lo decimos enserio. Zara ha puesto a la venta hace menos de una semana, la pieza perfecta para sorprender en las noches más festivas de diciembre, este año, en Nochevieja, la reina de la noche serás tú y no Cristina Pedroche, lo tenemos clarísimo. Zara propone una capa ideal para llevar encima de tus vestidos de noche y hacerte brillar más allá del diseño que lleves debajo. Sin ninguna duda, es una prenda que, durante las Campanadas, se ha puesto de moda, gracias a ‘’La Pedroche’' y ahora, la firma de Inditex le ha querido hacer competencia.

Capa Larga Lentejuelas Capucha, de Zara (129€)

Se trata de una capa larga con capucha, con aplicación en lentejuelas negras y forro interior combinado a tono. Además, tiene un cierre con gancho metálico que garantizará que su caída sea preciosa y combine a la perfección con el diseño que lleves debajo. Es una de las prendas más demandadas en años y esta temporada, es Zara quien nos trae la mejor capa a su catálogo, para convertirnos en estrellas de la moda como María Pombo o Dulceida. Sí, sí. Este año, lo tenemos claro, si se trata de triunfar, lo haremos nosotras.

No importa lo que lleves debajo, podrás ir con lencería o con un vestido sexy, a la vez que rompedor. La gran protagonista de la noche será esta capa de Zara que te convertirá en la mujer más estilosa de la noche, al más puro estilo Kylie Minogue. Olvídate de pensar un look que sea un éxito, las noches de Navidad serán un éxito con esta capa de lentejuelas y capucha que necesitas en tu armario antes de que se agote. Eso sí, si no la fichas antes de Black Friday, debes estar atenta por si consigues algún descuento en Zara.