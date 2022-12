Rocío Osorno lo tiene claro: un traje de terciopelo rosa de Lefties es la mejor inversión para conquistar la Nochevieja

Parece que la Navidad está a la vuelta de la esquina y no dejamos de ver las mejores propuestas para que nuestros looks más navideños acaparen todas las miradas de nuestros más cercanos. Rocío Osorno no deja de crearnos necesidades en su perfil de Instagram con los estilismos (más ideales)que necesita cualquier experta en moda en Navidad para triunfar y elevar tus looks a la máxima potencia. Esto es un hecho. Por ello, hemos buscado el look más ideal de Rocío Osono para convertirte en un fashion victim durante la cena de nuestra empresa o en Nochevieja. Despedir el año, con el traje de terciopelo más top de Lefties, es una de las claves para triunfar.

Rocío Osorno lo tiene claro, esta Navidad, ella tiene un propósito, hacer que seas la mejor vestida de cualquier fiesta y que en las cenas más festivas no haya ninguna duda de que la inspiración ha sido Rocío Osorno.

Rocío Osorno con traje de terciopelo de Lefties FOTO: instagram

El último fichaje de la influencer y, su nueva apuesta para terminar el año, se trata del traje de terciopelo de Lefties más ideal del invierno y con el que marcarás tendencia en Nochevieja, ya cenes con tu familia o amigos. Desde luego, no puede faltar un look de terciopelo en nuestro armario de Navidad y si es este en color burdeos de Lefties, mejor.

Blazer terciopelo, de Lefties (35,99€)

Blazer terciopelo FOTO: Lefties

El look de Lefties está compuesto por un pantalón wide leg de pernera ancha con cierre frontal de botón y aplique metálico de terciopelo y una blazer de corte recto con cuello esmoquin y manga larga con hombreras con el que triunfarás cualquier noche de estas navidades y con el que demostrarás que eres toda una experta en moda.

Pantalón terciopelo, de Lefties (25,99€)

Pantalón terciopelo FOTO: Lefties

No hay más que hablar, Rocío Osorno lo ha confirmado, esta Navidad el traje de terciopelo de Lefties es la mejor opción para triunfar allá donde vayamos.