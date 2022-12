La perfecta invitada de boda de invierno ha sido Ana Boyer con este vestido de firma española

Parece que ya no hay ninguna duda sobre que el 2022 será recordado como el año de las bodas por excelencia. Y es que tras un 2020 sin a penas celebraciones de ningún tipo con motivo de la pandemia, y un 2021 que consiguió remontar algo pero escasamente debido a las restricciones, este año la explosión de festejos se ha dejado notar en todos lados, pero sobre todo en las bodas. No sabemos si el 2023 será capaz de superarlo o si sencillamente volverá a los niveles per pandemia, lo que si que sabemos es que las bodas siguen de plena actualidad, y por eso nos hemos querido adelantar en algún artículo a darte las claves de lo que veremos el año que viene.

Pero volviendo a este año, cuando queda menos de un mes para dar por finalizado el 2022, muchas de nuestras famosas e influencers favoritas se siguen dejando ver en eventos de este tipo. Sí, también en diciembre. Porque lo cierto es que casarse en esta época del año tiene algo muy especial, y la decoración navideña que adorna calles y casas ayuda mucho a crear un ambiente mágico que envuelve todo el enlace.

Algo que hemos podido comprobar al ver a Ana Boyer acudir a su navideña boda, para la que lució un bonito vestido con estampado de pavo real de la firma española Mimoki. Una de las firmas favoritas por todas las expertas en moda para conseguir su tocado, y que desde hace poco tiempo se ha lanzado con el diseño de looks de invitada con notable éxito.

Vestido en estampado pavo real con mangas abullonada, de Mimoki FOTO: Mimoki

Pero la verdadera artífice detrás del look de la hija pequeña de Isabel Preysler es Cristina Reyes, estilista habitual de Ana y también de otras famosas como la socialité Margarita Vergas o la modelo Inés Sastre.