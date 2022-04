Tres marcas españolas donde encontrar el tocado de invitada que necesitas

Normalmente, cuando nos encontramos ante un evento como una boda, pero en calidad de invitada, lo primero que solemos pensar es el looks que nos pondremos. Dependiendo si se trata de una celebración de día o de noche, si será en primavera o más bien en verano, o incluso si se trata de una ceremonia religiosa o no. Todo ello condiciona el dress code. Pero a la hora de elegir complementos, nada tan favorecedor como los tocados, que aunque llevan también su propio manual de uso (pamelas y tocados grandes o florales para el día y detalles tipo joya, lazos o diademas para la noche), pueden conseguir convertirte de un plumazo en la mejor vestida.

Te enseñamos tres marcas de tocados ‘made in Spain’ donde encontrar tocados para todos los gustos y estilos.

Mimoki

Cuando pensamos en marcas de tocados es inevitable que nos venga a la cabeza Mimoko. Pionera en ofrecer este tipo de accesorios, esta firma diseñada y creada con alma en España, con el cuidado y detalle de una firma de lujo tiene como objetivo resaltar la belleza natural y la personalidad original de cada mujer. Además de los diseño disponibles que puedes ver en su web, también realizan creaciones a medida bajo encargo, una opción perfecta para conseguir el tocado que mejor vaya con tu look y que más te favorezca. No por casualidad se ha convertido en la favorita de famosas como Tamara Falcó, quien no dudó en elegirlas para su tocado en la boda de su primo Álvaro Falcó.

Verbena Madrid

Las invitadas más trendy y originales hace tiempo que confían en esta marca para completar sus estilismos. Pero no solo ellas, también son muchas las novias que buscan dar un aire diferente a su look nupcial con una de estas creaciones. La artesanía es el valor clave de sus complementos, ya que sus fundadoras recorren el mundo en busca de expertos artesanos que realicen sus diseños a mano, llenos de folclore y de influencias culturales de todas las partes del mundo. Sentimos especial predilección por sus diademas florales y de mimbre.

Martina Dorta

Pero si lo que buscas es huir del tradicional tocado de mimbre o flores, esta firma española une lo mejor de la joyería hecho tocados para conseguir ofrecer piezas únicas y nada típicas. Yurena, su creadora, comenzó con la joyería para que todas las mujeres pudieran tener esa joya especial, única y personalizada que quieren el día de su boda. Pero la cosa no quedó ahí, y ahora mismo en su web podemos encontrar desde accesorios para el pelo, como coronas, peinas y horquillas hasta originales chokers.