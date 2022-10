Ana Boyer o cómo llevar un conjunto de invitada de lo más glamuroso con las zapatillas de firma española que adoran todas las ‘insiders’ para salir de fiesta

Está claro que las zapatillas se han convertido en el calzado imprescindible en el armario de las que más saben de moda hace ya unas cuantas temporadas, y Ana Boyer nos ha demostrado que no solo lo podemos llevar con nuestros looks más casuals, si no también con los de fiesta. ¿Ir de fiesta en zapatillas? Qué fantasía de comodidad. Y Ana Boyer, además de hablar de la ruptura de su hermana Tamara Falcó e Íñigo Onieva, nos ha dejado claro que las zapatillas son el mejor calzado para ir de fiesta también este otoño. Porque normalmente las asociamos a looks más casuals o diarios, pero si hay hasta novias que se casan en Converse, porque no vas a poder ir de fiesta en zapatillas. La marca The Hoff convierte en tendencia cada modelo de zapatilla que saca y viste igual que unas botas de tacón. Por se ha convertido en la marca favorita de las que más saben de moda y este invierno será Madrid la ciudad donde más pares se vean. Y Ana Boyer lo ha dejado claro.

Ana Boyer, Lucía Rivera, Paula Echevarría, Sandra Gago, Sara Carbonero o Tamara Falcó son algunas de las famosas que han caído rendidas ante esta firma de zapatillas españolas. ¿Aún no la conoces? La firma The Hoff ha conquistado a las que más saben de moda en nuestro país, ya sean famosas o estilistas. Las zapatillas que diseñan son elegantes y hacen que las puedas llevar con cualquier tipo de look. Y además, tienen una suela de lo más especiales.

Ana Boyer inaugura la tienda de Hoff en la Rambla de Catalunya. FOTO: ZOWY VOETEN GTRES

El modelo que ha elegido de zapatilla Ana Boyer es Charleston de HOFF, un clásico de la marca confeccionado con piezas de piel y tela. Son muy cómodas por su horma con suela en plancha de EVA de 3 centímetros de altura y plantilla memory foam extraíble.

New Charleston, de HOFF (99 euros)

Zapatillas Ana Boyer. FOTO: Hoff

¿Quién se apunta a salir de fiesta en zapatillas?