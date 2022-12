Despídete de todos tus jerséis navideños por este chaleco joya de Zara que ha enamorado a Rocío Osorno

La cuenta atrás para la Navidad ha empezado oficialmente, solo quedan 10 días y mañana es lo que en Estados Unidos conocen como el día del ‘jersey navideño feo’. Pero para nosotros eso no existe, y menos después de ver la nueva colección de Navidad de Zara con esta maravilla de chaleco joya que ya ha estrenado Rocío Osorno y con el que nos ha robado el corazón. Y no tenemos ninguna duda de que se va a agotar muy pronto. Porque tiene toda la esencia navideña que buscamos en un jersey pero con ese toque elegante de los botones joyas y sin ser hortera. Además, no nos puede gustar más como lo ha combinado Rocío Osorno con una camisa blanca debajo para darle ese toque más elegante y glamuroso. Porque así, podemos llevar este chaleco navideño a cualquier comida, cena o incluso fiesta de Navidad. Nunca es demasiado navideño si se hace con tanta elegancia como la influencer.

¿Quién dijo que los jerséis de Navidad eran feos? Olvídate de los ugly christmas sweater, porque el jersey navideño de mujer feo es cosa del pasado. Ahora es bonito, sofisticado y de esos que te quieres poner durante los días más fríos del invierno. Un jersey navideño que te vas a querer poner con unos vaqueros de tiro alto y unas Ugg ultra mini de plataforma tan en tendencia para una comida de Navidad con amigos o familia y con una falda de lentejuelas.

Rocío Osorno con chaleco de Navidad. FOTO: @rocioosorno

Porque si el chaleco sastre y el de punto vuelve a ser máxima tendencia esta temporada, este de Rocío Osorno es todo lo que necesitamos para pasar la Navidad en familia, con elegancia y a la vez, muy calentita.

Chaleco jacquard punto Christmas, de Zara (35,95 euros)

Chaleco Navidad. FOTO: Zara

Chaleco Navidad. FOTO: Zara

No tenemos dudas de que este chaleco de Zara va a ser el uniforme oficial de la Navidad, y nos ha enamorado por sus botones joya y su ‘Dear Santa’ en la espalda.