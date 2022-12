Contando los días que quedan para verano después de ver a Carmen Lomana con este glamuroso conjunto en República Dominicana

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, y esta vez desde República Dominicana. Se ha vuelto a pasar el juego de la moda, de las tendencias y del glamur. Y aunque esta vez nos da menos envidia verla disfrutar del paraíso veraniego, gracias a las altas temperaturas que estamos teniendo esta Navidad en España, sí que nos da envidia verla disfrutar de la gente de República Dominicana, su arte y su hospitalidad. Porque Carmen Lomana se ha marchado a pasa las vacaciones muy lejos de España, pero aún así no deja de ser noticia y de inspirarnos con sus looks. Y la verdad, nosotras estamos deseando que nos cuente su opinión de la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, es en todo lo que pensamos desde que ayer vimos la noticia. Pero nuestra Carmen no necesita vestido de la venganza, y nos ha hecho ya pensar cuánto queda para el verano para poder copiarle esta maravilla de conjunto de lo más boho con top y falda. Y como diría La Vecina Rubia, solo quedan 25 domingos para que sea verano y marcarnos un Lomana. Es decir, lucir un lookazo con el máximo estilo para disfrutar de las altas temperaturas y el sol.

Carmen Lomana, esta vez, ha lucido un maravilloso conjunto de la firma Silvia Tcherassi que ya vimos a Nieves Álvarez este pasado verano y que ahora nuestra socialité favorita lo luce con la máxima elegancia desde Dominicana donde ha presentado una pequeña exposición con algunos de sus vestidos que ya fueron pieza de museo en España. Y claro, después ha tocado su posterior celebración. Porque el estilo y la elegancia de Carmen Lomana no tiene fronteras y una vez más, se ha demostrado.

Un conjunto que combina top asimétrico ajustable con goma, las mangas estaban formadas por una pieza abullonada de estilo gipsy que hacía las veces de mangas y de top. El estampado de rayas en azul y blanco, en todas direcciones, horizontal, vertical y diagonal. La parte de abajo estaba formada por una falda alta ajustada en el talle hasta la cadera de donde empezaban los vuelos con mucho volumen. Una maravilla de estilismo con el que Carmen Lomana nos ha vuelto a robar el corazón.