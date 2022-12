No sabíamos que necesitábamos un abrigo amarillo este invierno hasta que hemos visto a Carmen Lomana con su nuevo corte de pelo

Carmen Lomana es toda la dosis de tendencia y moda para empezar el fin de semana. Y es que no hay día ni semana que la socialité no nos deje looks perfectos, elegantes y siempre en tendencia que aman las mujeres de Madrid. Da igual que sea para ir a trabajar a la radio o a la televisión, a una merienda con amigas. Y una vez más nos lo ha dejado claro por las calles de Madrid. Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana y después de enamorarnos con sus botas más altas, o sus vaqueros pitillo eternos, ahora lo hace con este look negro con un abrigo amarillo que es perfecto para empezar el invierno con mucho glamur y no pasar frío. Igual que Eva González nos enamoró ayer con su mono de brillos o la Reina Letizia con sus botas muy altas con vestido de punto para nuestros looks este invierno, mientras todo el mundo habla de Lara Álvarez.

Y es que Carmen Lomana siempre va impecable y este look con el que ha querido terminar la semana es un ejemplo de ello. Por eso ha optado por un total look negro, con blusa con lunares en blanco y un pantalón de estampado de cuadros también en blanco y negro. Pero el toque más especial se lo ha dado con este abrigo amarillo con el que ya nos enamoro hace unos meses.

Carmen Lomana con un look perfecto para empezar el invierno. FOTO: @carmen_lomana

Todos los estilismos que nos ha mostrado Carmen Lomana en las últimas semanas son perfectos para hacer una guía de como vestir elegante y en tendencia a partir de los 70 y salir triunfadora. Desde las faldas plisadas, las americanas con jersey de cuello alto y demás looks que hemos ido recopilando en estos dos primeros meses de 2022 que llevamos y del que estamos seguros que terminará siendo una de las españolas mejor vestidas del año.