Carmen Lomana es la reina de la Navidad con esta falda de tul que es toda la elegancia que necesitamos

Carmen Lomana nos ha robado más el corazón que los niños de San Ildenfonso que van a cantar hoy el Gordo de Navidad. Y es que Carmen en muchas Carmen. Y si durante todo el año es elegancia pura, no podía ser menos en vísperas de las fiestas navideñas. Porque solo quedan dos días para Nochebuena, y el estilismo de Carmen Lomana podría ser perfecto para una cena en pareja o con amigos. Un look de lo más romántico que podríamos a cualquier evento para ser elegante y que siempre nos recuerda a la misma protagonista. En tejidos satinados, con prendas especiales, delicadas, femeninas y esa falda de tul que nos recuerda a Carrie en ‘Sexo en Nueva York’ y que nos ha robado a todas el corazón. En esta ocasión nos tenemos que centrar en la falda de tul que nos recuerda a la icónica falda que llevó Carrie Bradshaw en la introducción durante las seis temporadas. Este tipo de faldas, no solamente se encuentran en la Alta Costura, podrás localizar una prenda de este estilo en cualquiera de tus marcas favoritas. Una característica que ayuda mucho es el color. No solamente tienes que buscar el tono rosa pastel, puedes añadir: malva, negreo, azul cielo o blanco.

¿Faldas de tul? Sí amigas, este tipo de tejido que tanto triunfó en los 2000 vuelve este invierno 2022 en diseños sugerentes y con estampados para todos los gustos. Si en verano empezamos a llevar vestidos de tul, este otoño es la confirmación de que necesitamos uno en nuestro armario. Y no lo decimos nosotras, si no las mujeres que más saben de moda como Carmen Lomana.

Por eso nos ha quedado que da igual que tengas 20 o 50 años, porque las faldas de tul son los que necesitas en los próximos meses para cualquier evento sin una etiqueta concreta o para salir de fiesta con las amigas. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro con esta chaqueta tan especial con lentejuelas y flecos.