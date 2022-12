Las botas muy altas de Carmen Lomana que son máxima tendencia con faldas muy cortas a cualquier edad

Carmen Lomana se acaba de pasar el juego. No hay dudas. Y lo ha hecho como toda una Mariah Carey española, o a una Mamá Noel en blanco y negro. Y lo ha hecho con las botas más altas de tacón, una tendencia con la que ya ha triunfado Paula Echevarría esta misma semana y que nosotras las vamos a copiar este mismo fin de semana. Pero esta vez no nos hemos enamorado perdidamente de su conjunto en blanco y negro de lo más navideño (que también), si no de sus botas más altas de esas que estilizan al máximo y nos hacen querer llevarlas con todos nuestros vestidos en diciembre. Porque faltan aún 22 días para Navidad, pero nosotras ya tenemos todos los looks preparados y pensados para brillar como nunca antes. Que las faldas y los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora es Carmen Lomana la que nos demuestra que las faldas muy cortas con botas muy altas son tendencia a cualquier edad.

Porque las botas por encima de la rodilla con vestidos o faldas cortas es la fórmula que más repiten las mujeres que más saben de moda en diciembre, cuando se acerca el invierno y la Navidad. Y Carmen Lomana nos ha demostrado que da igual que tengas 30 o 50 años para llevarlas.

Carmen Lomana muy sexy con botas muy altas. FOTO: @carmen_lomana

Su diseño alto favorece y estiliza la silueta, y, si sabes cómo combinarlas, podrás llevarlas en infinidad de ocasiones. La fórmula más repetida entre las expertas en moda combina este diseño que son perfectas para mujeres bajitas porque visualmente alarga las piernas y además hace que parezcan más altas.