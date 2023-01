Mariló Montero tiene claro que los pantalones de piel son los más elegantes en invierno con blazer de cuadros

Mariló Montero se está pasando el juego de los lookazos en las últimas semanas, ya no hay dudas. Primero nos enamoró a todas con su elegante dos piezas para presentar las campanadas con esa capa de terciopelo con la que aún soñamos despierta, después se sumó a la tendencia de las botas muy altas con vestidos cortos y ahora ha apostado por los pantalones de piel que pueden ser los más elegantes y cañeros si los combinas como la presentadora. Un look que Mariló Montero ha elegido para la presentación en Atresmedia de la nueva temporada de ‘El Desafío’ donde es compañera de Laura Escanes, entre otros famosos. Un estilismo de esos que queda claro que es perfecto para un evento, para ir a la oficina o para ir a tomar algo con amigas. Un look de esos 24/7 que te pones a primera hora y que puedes llevar hasta la cena. Porque si hay una prenda que vuelve cada año con el frío, eso son los pantalones de piel. Y Mariló Montero nos lo ha dejado más que claro con este lookazo.

Los pantalones de piel se convierten en perfectos sustitutos del eterno vaquero cuando llega el frío y Mariló Montero nos ha dejado muy claro que este pantalón de piel también puede ser elegante si lo combinas con una blazer de cuadros y una camiseta blanca.

El pantalón de piel, tanto en su más reconocible color negro como en versiones coloristas, se ha impuesto desde el pasado invierno, erigiéndose como absoluto imprescindible. Mariló Montero ha combinado estos pantalones anchos de efecto piel, con una camiseta blanca básica y una americana de cuadros de corte clásico y botines de tacón negros. Un estilismo con el que deja claro que se ha convertido en una de las famosas para seguir la pista en los próximos meses y poder inspirarnos con sus looks.