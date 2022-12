Nos vamos a olvidar de las botas muy altas para lucir las medias con lazo de Paula Echevarría esta Nochebuena

Quedan cuatro días para Nochebuena y si aún no tienes pensando tu look para esa noche en familia, tranquila, porque cuando veas las medias de Paula Echevarría ya no vas a tener más dudas. Porque si primero nos enamoramos de sus botas muy altas, son botas UGG más virales o de su vestido de terciopelo de los Premios Forqué, ahora nos ha dejado claro que para todas nuestras cenas de Navidad solo necesitamos estas medias de la colección de fiesta de Calzedonia que son pura fantasía. Da igual que tengas 20 o 40 años, porque estas medias te van a hacer el look de fiesta completo con tus vestidos negros favoritos y sandalias. Porque aunque seamos muy fans de las botas altas en invierno, estas medias de Calzedonia merecen ser lucidas en todo su esplendor. Y ha sido ver esta foto de Paula Echevarría y enamorarnos perdidamente de ellas, porque las medias fantasía y más especiales son toda la tendencia que necesitamos este invierno en nuestro armario para vestir todos nuestros estilismos.

Paula Echevarría tiene claro que esta Navidad y para todas las fiesta de invierno, solo necesitamos un par de medias de lo más especiales para que nos hagan el look por completo. Porque muchas veces nos preocupamos por encontrar el estilismo perfecto con un vestido maravilloso, pero muchas veces solo nos hace falta un LBD y unas medias especiales como las de la actriz asturiana que llevaría hasta Carmen Lomana.

Paula Echevarría ha combinado una blazer de estilo vestido con estas medias de la coleección de fiesta de de Calzedonia. Esas medias también que son las favoritas de Sara Carbonero, Victoria Federica o María Pombo.

Pantis de tul brillante con lazos de terciopelo, de Calzedonia (19,95 euros)

Medias lazos. FOTO: Calzedonia

Por eso, que el lema de la nueva colección de Calzedonia para la época más especial del año sea Let it shine y que las embajadoras sean dos it girls tan top como Marta Lozano y Teresa Andrés solo puede ser sinónimo de éxito.