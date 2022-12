Mariló Montero es la reina de la elegancia para dar las campanadas con un dos piezas y un impresionante abrigo de terciopelo

Mariló Montero se acaba de estrenar dando las campanadas a sus 57 años y lo ha hecho por la puerta grande. Porque no hay edad para hacer algo por primera vez, y lo ha hecho para dar las campanadas en Telecinco y de la mano de Risto Mejide. Eso sí, ni Cristina Pedroche ni Ana Obregón, la reina de la elegancia en estas campanadas 2023 acaba de ser Mariló Montero con un estilos de Atelier Pronovias que van a amar todas las mujeres de más de 50 años porque es elegancia y buen gusto a raudales. Y es que la firma de alta costura de Pronovias Group ha dedicado un total de 390 horas de trabajo al diseño de las campanadas de Mariló Montero que se compone de varias piezas: una blusa de crepé italiano, una falda de tafeta de seda y un abrigo de terciopelo. Elegancia para deslumbrar a todos los españoles mientras nos comemos las uvas. ¿En qué cadena has visto tú las campanadas 2023? Como ves, una que aquí escribe, las ha visto casi en todas y ninguna mientras intentaba no ahogarse con las uvas mientras os escribía sobre los looks de Cristina Pedroche, Ana Obregón y Mariló Montero para que los lectores de La Razón no pierdan detalle de la noche más mágica del año donde la moda también es protagonista.

Mariló Montero ha lucido un espectacular diseño de Alessandra Rinaudo, directora artística de Pronovias Group, para el que la firma ha dedicado un total de 390 horas de trabajo. El diseño de las campanadas se compone de varias piezas, todas ellas en sintonía, confeccionadas minuciosamente en el atelier artesanal que tiene la firma en su sede ubicada en Barcelona. “Para nosotros ha sido todo un placer trabajar con Mariló en el diseño que ha lucido para dar las Campanadas 2023 en Telecinco. Hemos puesto toda nuestra pasión, creatividad y experiencia en un look elegante y sofisticado, creemos que va a ser un diseño inspirador este próximo 2023″, ha explicado Alessandra Rinaudo.

El look de dos piezas de Mariló Montero para dar las campanadas. FOTO: Atelier Pronovias

Atelier Pronovias ha diseñado un dos piezas elegante y moderno para Mariló Montero, compuesto por una blusa de crepé italiano y una falda con pliegues de tafeta de seda. La blusa de color Ivory, cuenta con mangas de ¾ y puños franceses dobles; un cuello camisero prominente con bordado interior de cristales de Swarovski; y botones también del mismo tipo de cristal precioso. La falda, de color azul cerúleo, está confeccionada con pliegues orgánicos que le aportan un volumen mágico para la ocasión.

El abrigo de terciopelo de Mariló Montero. FOTO: Atelier Pronovias

Pero no solo nos ha enamorado Mariló Montero con este dos piezas, si no que para nosotras la gran estrella de estas campanadas en Telecinco ha sido el abrigo de terciopelo que Mariló ha lucido como toda una reina de las nievas, rodeada de todas esas figuras de hielo. Nuestra Elsa de Frozen particular. Un abrigo de terciopelo de algodón en color azul marino con un cuello corsario, que deja entrever el cuello joya de la blusa, unas mangas ajustadas y el torso y cintura irán ceñidos. La parte inferior en forma de falda con pliegues en la cintura, otorgando un volumen elegante y grandioso gracias al can can interior que lleva el mismo y con una cola de 1.60m. Toda una reina de las campanadas es lo que ha sido Mariló Montero para dar la bienvenida a este año 2023 que acabamos de empezar.