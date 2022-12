Cristina Pedroche se transforma en una paloma de la paz para dar las campanadas (y un gran mensaje) con esta capa hecha por refugiados

Cristina Pedroche vuelve a dar la campanada. Y nunca mejor dicho. Todos pendientes de su look antes de que suenen los cuartos y empecemos a comernos las uvas en familia. Un año más lo ha vuelto a hacer. Y cuando todos pensábamos que Cristina Pedroche iría desnuda con su barriga de embarazada pintada con ‘body painting’, nos ha vuelto a sorprender con el look más solidario y con el mensaje más importante de todos los que ha lucido desde 2014. Porque Cristina Pedroche se ha unido este año a ACNUR para dar visibilidad a las personas refugiadas en todo el mundo en estas campanadas 2023, todo en un año marcado por la terrible guerra de Ucrania. Ni look sexy, ni mostrando barriguita ni nada de lo que habíamos pensado. Solidaridad, emoción y derrochando buen gusto.

Bajo la dirección creativa de Josie, un año más, el diseño que ha lucido Cristina Pedroche para la noche más especial del año presenta un diálogo entre la reivindicación de los derechos humanos y la moda. Las piezas textiles están confeccionadas por Iñigo Garaizabal a las que le acompaña una paloma blanca esculpida en su pecho por Jacinto de Manuel, una pieza de arte figurativo que representa la paz y la libertad. Pero no solo eso, la mítica capa que Cristina Pedroche ha lucido solo conectar en directo en Antena 3 (y antes de enseñar su look para las camapanadas), está customizada por más de 75 personas refugiadas en España provenientes de diez países diferentes y que han tenido la oportunidad de plasmar en esta pieza textil sus deseos para este 2023.

Cristina Pedroche y su look solidario para dar las campanadas 2023. FOTO: Javier Bosca

El diseño está compuesto por tres piezas. Una capa, una falda, y una pieza interior de arte figurativo. La famosa pieza de confección se trata de un abrigo de tres paneles desmontables confeccionado al bies y en patchwork con piezas de tela provenientes de las tiendas de campaña que ACNUR ofrece como refugio en diferentes lugares del mundo. La tienda utilizada para este diseño es la estándar utilizada en los campos de refugiados por ACNUR, adecuada para una familia de 5 personas, diseñada por especialistas en refugios, para climas cálidos y templados y con un espacio adicional para climas fríos. La conversión de la tienda de campaña es una capa de seis metros cuadrados que cuenta con un esqueleto interno de ballenas aportando un amorfo e interesante volumen en forma de globo terráqueo que se cierra con ojales de acero y un cordón de algodón reciclado.

De Garaizabal Studio también es la falda espiral de tul de seda que en el interior acompaña a la paloma de la paz creada por el escultor Jacinto de Manuel, una pieza realizada en pasta de papel reciclado con periódicos del año pasado y esmaltada posteriormente en color blanco. De este modo las malas noticias se convierten en una paloma de la paz cuyas alas ascendentes abrazan a la presentadora y en cuyo pico lleva una rama de olivo de bronce dorado. El artista se ha encargado también de pintar los antebrazos de Cristina Pedroche de blanco como símbolo de la paz, representado el rechazo hacia la violencia y suponiendo el primer body painting que se ha realizado para las campanadas de Antena 3.

El abrigo capa está customizado por más de 75 personas refugiadas provenientes de diez países diferentes con conflictos políticos, sociales o bélicos, que se han visto obligadas a huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, convirtiéndose en refugiadas. Para este 2023 han tenido la oportunidad de reflejar en esta capa sus testimonios y deseos.

Créditos de las imágenes:

Fotografía: Javier Bosca

Maquillaje: Carolina Moreno

Pelo: Oscar Lozano