Las mujeres de más de 50 años tienen claro que este invierno no van a pasar nada de frío con este plumífero de H&M aunque vayan en traje

Aún no ha llegado el invierno, y ya nos estamos muriendo de frío con estos tres grados con los que hemos amanecido hoy en Madrid. ¿Frioleras en las sala? Pues aunque no sabemos como van de frío en Bilbao, seguro que es más. Por eso, Carmen Gimeno tiene el truco para no pasar nada de frío este invierno aunque vaya en traje. Estamos hablando de este maxi plumífero con capucha de H&M en azul que es como llevar el nórdico. Es decir, perfecto para las chicas frioleras como nosotras. Por algo, Carmen Gimeno se ha ganado a pulso el título de una de nuestras influencers más 50 favoritas, porque es inspiración diaria como Carmen Lomana, Pilar de Arce o Susi Rejano. Porque las mujeres de más de 50 años tiene esa elegancia hasta en zapatillas que nos sirve de referencia para inspirarnos. Y si estás buscando aún el abrigo más calentito para este invierno, este plumífero de H&M tiene todos los números, y aunque Carmen Gimeno ha optado por el color azul, también está disponible en negro o en rojo.

Los abrigos son las prendas favoritas del invierno, junto con las botas más altas como las de Paula Echevarría, y si tenemos que hablar de un tipo de abrigo en concreto, que lleva triunfando temporada tras temporada y que no hay manera de desbancarlo del pódium, esos son, sin duda, los plumíferos. Y Carmen Gimeno lo tiene claro, y ahora nosotras también necesitamos uno en nuestro armario para sobrevivir a este frío de Madrid. Tal y como nos adelantaron los diseñadores sobre las prestigiosas ‘fashion weeks’, los abrigos vuelven a ser el elemento protagonista de todo ‘street style’ y de este otoño/invierno 2023.

Plumífero con capucha, de H&M (159 euros)

Plumífero con capucha. FOTO: H&M

Se trata de este plumífero guateado de H&M de corte relajado con capucha extraíble con cordón de ajuste, cuello elevado con protección para la barbilla y cierre de cremallera y botones de presión. Hombros ligeramente caídos, elástico en los puños, bolsillo interior y bolsillos delanteros con solapa y botón de presión que esconden debajo un bolsillo al bies con cremallera. ¿Quién dijo pasar frío?