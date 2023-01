Este es el truco definitivo para saber que prendas de Zara tendrán descuento antes de que empiecen las rebajas de invierno 2023

Hasta ‘Emily en París’ se ha quedado alucinando, y no es para menos amigas. Mientras nosotras seguimos de resaca con los looks de las campanadas de Mariló Montero o Cristina Pedroche, o los estilismos para empezar el año de Paula Echevarría o Rocío Osorno, esta cuenta de TikTok nos ha dado el truco definitivo para saber que prendas de Zara tendrán descuento antes de que arranquen las rebajas de invierno 2023. ¿Estáis flipando? Nosotras también porque ya lo hemos puesto en práctica y os vamos a chivar que la bomber más viral de Zara en estos momentos también va a estar rebajada, y eso que nosotras teníamos serías dudas por ser de nueva colección y un producto tan demandado. Pero, ¿cómo saber que prendas de Zara estarán de rebajas? Muy fácil, solo tienes que ir a tu buscador de confianza (no a la app) y poner ‘Zara International’, esa búsqueda te llevara directamente a la web internacional de Zara en la que ya están de rebajas de enero y ahí podrás buscar la referencia de la prenda, zapato o accesorio que tienes fichado para comprarte en rebajas y saber si finalmente Marta Ortega y compañía han decidido ponerlo en descuento.

¿Tenéis alguna duda? Esta TikToker española os lo cuenta con todo los detalles en este vídeo para saber qué prendas de Zara tendrán descuento.

¿Cuándo empiezan las rebajas de Zara? Aunque aún no es oficial, si todo sigue como cada año, Zara y las demás marcas del grupo Inditex, comenzarán las rebajas de invierno 2023 el día 7 de enero en sus tiendas físicas, pero podrás disfrutar de las ofertas un día antes tanto en la tienda online como en la app. Como en años anteriores, las rebajas comenzarán a las 18:00 horas en la app y una hora más tarde, a las 19:00, los descuentos ya estarán en la web.