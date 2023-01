Si quieres ser una jefaza de la moda tienes que llevar la blazer con chaleco este invierno como Mar Flores

Mar Flores es una de las mujeres mejor vestidas de España año tras año, y una vez más lo ha vuelto a demostrar para empezar el año con este lookazo de estilo ecuestre que no nos puede gustar más. La moda ecuestre dio el salto a las pasarelas hace unas temporadas y se ha quedado a vivir con nosotras. Los diseñadores de las casas de moda más importantes del mundo, suelen tomar inspiración de todo aquello que los rodea y la moda de estilo ecuestre no podía faltar en todas esas tendencia. Desde hace un par de temporada, las firmas coinciden en reinterpretar el estilo de la equitación, actividad que se centra en montar a caballo, para presentar propuestas que seguro te encantarán. Y a Mar Flores ya la han conquistado con este estilismo que nos ha dejado en su cuenta de Instagram que nos ha encantado. Como no podía ser de otra manera lo ha combinado con unos botines planos que también quedarían perfectos con los pantalones pitillo de Paula Echevarría o Georgina Rodríguez, o con las botas muy altas de la Reina Letizia.

A lo largo de la historia de la moda, el estilo ecuestre ha sido adoptada por varias celebridades y royals alrededor del mundo para asistir a eventos e, incluso, para montar a caballo. Iconos de la moda mundial como Kate Middleton y Lady Di, y ahora en nuestro país es Mar Flores la que apuesta por esta tendencia que nos ha conquistado. Ella lo ha hecho con un conjunto de la firma catalana Tot Hom que también tiene enamorado a Carmen Lomana. Es decir, una marca por la que apuestan las mujeres más elegantes de nuestro país.

Mar Flores ha apostado por un conjunto de blazer y chaleco de cuadros, con un pantalón recto de estilo ecuestre y unos botines planos acordonados.