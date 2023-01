Paula Echevarría se apunta a la moda de los pantalones de cintura vuelta de Stradivarius que son los favoritos de Victoria Federica

Paula Echevarría también ha caído rendida a los pantalones raros que más triunfaron el año pasado entre las que más saben de moda. Sí, estamos hablando de los pantalones de cintura vuelta que se han convertido en los favoritos de Victoria Federica y que no hemos dejado de ver en todas nuestras marcas low cost favoritas. Y ahora es Paula Echevarría la que ha apostado por ellos para empezar el año y este invierno 2023 con este modelo de Stradivarius que no está rebajado. Si el sábado nos dejaba claro que volvían los pantalones pitillo, ahora nos va a hacer caer rendidas ante estos pantalones de traje con cintura vuelta si es que aún no los tenemos en nuestro armario. Todo ello, mientras seguimos pensando en las botas muy altas de la Reina Letizia o en el traje con zapatillas de Vicky Martín Berrocal.

Se trata de este pantalón wide leg con cintura doble de Stradivarius en gris. Un estilo de pantalones que ya vimos en Tamara Falcó y en Victoria Federica durante todo el pasado año, tanto en primavera como en verano y ahora es Paula Echevarría quien los rescata para llevarlos en invierno. Un pantalón tejido con lana de caña ancha y diseño wideleg, una de los favoritos de la aristócrata. Un pantalón de doble cintura, diseño largo, tiro alto de pinzas y trabillas. Dos bolsillos laterales con forro interior, cierre de cremallera y botón.

Pantalón cintura vuelta, de Stradivarius (29,99 euros)

Pantalón cintura vuelta. FOTO: Stradivarius

Un pantalón cómodo que estiliza muchísimo las piernas, marca la cintura y se puede combinar con todo tipo de prendas aunque tenga ese estilo más deportivo que tanto nos gusta. Además, Paula Echevarría lo ha combinado con una cazadora doble faz tan en tendencia en negro y con el borreguito en blanco, crop top negro para enseñar el abdomen y unas zapatillas blancas. Y para darle el rollazo final al look, una gorra negra de su marca Space Flamingo.