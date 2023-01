De la Reina Letizia, a Victoria Federica o la Reina Sofía: así son los looks de luto riguroso en el Funeral de Constantino de Grecia

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, y toda la familia real está dando esta mañana el último adiós a Constantino de Grecia. De luto riguroso como marcan las normas de vestimenta, pero recordamos que al no ser un funeral de estado no es obligatorio que las mujeres se cubran la cabeza con tocados como sí que vimos hace unos meses en el funeral de la Reina Isabel II. Una gran parte de los miembros de las casas reales de toda Europa acuden esta mañana de lunes a Atenas al funeral del último rey de Grecia, Constantino II, que falleció el pasado 10 de enero a los 82 años de edad. Alrededor de las 12.00 horas (hora local), el féretro de Constantino de Grecia será trasladado a la Catedral de la Anunciación, la iglesia principal de la metrópoli de Atenas, donde se celebrará un funeral presidido por el arzobispo de la capital griega. Si ayer vimos a la Reina Letizia llegar ya de luto con abrigo negro cruzado y botas muy altas, hoy ha seguido el protocolo mucho más para este funeral que no es de estado. También Victoria Federica, la Reina Sofía o la Infanta Elena y Cristina.

Los Reyes a su llegada al funeral de Constantino de Grecia. FOTO: Jesus Briones GTRES

La Reina Letizia ha optado por un abrigo negro de estilo vestido con cinturón, medias negras y zapatos de tacón también en el mismo tono. Ha añadido como broche unas de las jotas del ‘lote de pasar’ y no lleva tocado, aunque si la melena recogida en un moño bajo. Un abrigo de estilo vestido que ya le vimos a Doña Letizia en el memorial del Duque de Edimburgo pero en aquella ocasión en color verde. Es el mismo modelo, con escote cruzado, falda de vuelo y detalles de terciopelo en cintura y puños, realizado por los modistos de la Casa Real. Un diseño negro que ha combinado con medias cristal negras, sus salones negros de Prada y un bolso de Armani para ser máxima elegancia en Grecia.

La reina Sofía, el rey Juan Carlos I, la infanta Elena y Victoria Federica llegando al funeral por el rey Constantino de Grecia. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Quien si que ha cubierto su cabeza con una mantilla, ha sido la Reina Máxima de Holanda. La Reina Sofía ha optado por un conjunto de dos piezas con falda y un pañuelo negro. Muy al estilo de la Infanta Elena, mientras que la Infanta Cristina ha optado por un abrigo negro como también ha hecho su hija Irene, mientras que Victoria Federica fiel a su estilo ha lucido un abrigo negro oversize con pantalones anchos.