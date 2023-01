Cómo llevar las botas cowboy como Mariló Montero con un lookazo para los días más fríos del invierno

Mariló Montero nos sigue conquistando con sus looks en este inicio de año como ya hizo para dar las campanadas. Y es que la presentadora nos está dando lecciones de estilo tanto si tienes más de 50 años como ella o para mujeres de 30, porque no podemos negar que tiene estilazo. Da igual que sea con su estilismo de reina de las campanadas, con sus botas más altas en tendencia o con las cowboy que no se quita en su día a día. Unas botas que le encanta combinar con vestidos muy cortos o como ahora con leggings de efecto piel de esos que hacen tipazo a cualquier edad. Y con eso nos deja aún más claro que los leggings han vuelto al armario de las mujeres que mejoro visten como Paula Echevarría que también nos ha dejado un estilismo casual perfectos con ellos. Pero está claro que da igual que tengas 40, 50 o 70 años, porque Carmen Lomana ya hace semanas que también ha incorporado los leggings a sus looks diarios. Pero el estilismo que nos deja Mariló Montero este miércoles es de esos perfectos para los días más fríos del invierno como los que tenemos esta semana en España con las dos borrascas que nos están azotando.

¿Cómo llevar las botas cowboy como Mariló Montero? Pues muy fácil amigas, solo hay que copiar su estilismo perfecto de invierno con una combinación de básicos de esos que todas las mujeres tenemos en nuestro armario y que nos salvan de todos esos días que no sabemos cómo vestirnos.

Porque Mariló Montero no ha dudado que para hacer un lookazo de invierno con botas cowboy, solo necesitamos unos leggings de efecto piel o encerados que vamos a combinar con una clásica camisa denim y un cárdigan de lana gris por encima para no pasar frío. Eso sí, la chaqueta tiene que ser más de estilo oversize como la de la presentadora para que tape el culete y así quede más elegante el legging tan ajustado.