Amelia Bono tiene claro que la última compra de rebajas de Zara es este chaleco de pelo para ser la más elegante en invierno

Ya hemos perdido la cuenta de las necesidades de moda que nos ha creado Amelia Bono en las últimas semanas. Es un no parar, y para empezar el viernes, otra más. Y es que por su culpa, ahora mismo nos queremos ir a las rebajas de Zara en busca de esta maravilla de chaleco de pelo que en web está agotado pero que aún nos sale disponible en tienda física. Porque si hay una prenda exterior que abriga y es elegante a la vez, esa es el chaleco de efecto pelo que sube de nivel hasta el look más casual como acaba de demostrar Amelia Bono. Los chalecos con detalle de pelo, borreguito, se erigen ya como una de las piezas a las que prestar atención este invierno 2023 y las celebrities lo saben perfectamente. Da igual que lo combines con unos pantalones, una falda midi o un vestido debajo, porque hace que todos los looks sean elegantes y perfectos para no pasar frío en este invierno de temperaturas gélidas.

Porque si el otro día Amelia Bono hacía que nos enamoráramos perdidamente de los vaqueros de pinzas más especiales de Zara, ahora de nuevo vamos a acabar de compras en Inditex, pero en este caso en las rebajas de Zara para buscar en tienda física su chaleco negro de efecto pelo que no nos vamos a querer quitar hasta que llegue la primavera.

Amelia Bono con chaleco de 'efecto pelo'. FOTO: @ameliabono

Chaleco efecto pelo, de Zara (29,99 euros)

Chaleco efecto pelo. FOTO: Zara

Un chaleco de efecto pelo de rebajas de Zara con el que Amelia Bono ha convertido en elegante y glamuroso un look de viernes de lo más casual. Por eso lo ha combinado con un jersey de cuello redondo debajo, vaqueros flare crop y zapatillas. Un estilismo de esos que nunca falla cuando no sabes que ponerte en el día a día.