Los pantalones vaqueros de Amelia Bono son los más tendencia del año y todas las expertas en moda los necesitan en su armario

Que Amelia Bono se ha convertido en una de las expertas en moda que más seguimos, es un hecho. La celebrity se ha hecho un hueco en el mundo de la moda y desde que sus looks importan más que su vida privada, la moda se ha revolucionado y con ella, sus estilismos. Amelia Bono sabe que sus outfits diarios importan y se ha propuesto ser una ‘it girl’ en toda regla. Ya no solo se conforma con llevar uno de los abrigos más demandados de la temporada, es que quiere elevar los pantalones vaqueros a otro nivel (por encima de Victoria Federica y Paula Echevarría). Sin duda, cuando encuentres estos pantalones que lleva Amelia Bono, te olvidarás de los pantalones pitillo y no querrás separarte de estos que nos propone la celebrity.

Ser experta en moda conlleva ser de las primeras mujeres en llevar las tendencias más favorecedoras del año y combinarlas de forma que llegue a tus seguidores y así es, Amelia Bono lo ha conseguido. El estilo de la celebrity ha llegado a conquistar a un público muy fiel y que sigue sus inspiraciones, día a día (ya sea por su chaqueta de borrego o por el top de joyas con el que nos sorprendió en fiestas).

Pero, con las bajadas de temperatura en todo el país, Amelia Bono ha elegido un look de lo más invierno para triunfar y que lo combinado con la prenda más tendencia del año. Se trata de los pantalones vaqueros de cintura media y pernera ancha que se han convertido en sus favoritos y mejores aliados. Sencillos, sofisticados y con efecto tipazo, ¿qué más se le puede pedir a unos jeans? Además, Amelia Bono lo ha combinado con su abrigo verde de confianza y botas de antelina en color camel. Un look con el que cualquier experta en moda, le daría el aprobado.

Jeans Oversize, de Pull & Bear (29,99€)

Jeans Oversize FOTO: Pull & Bear

Si quieres hacerte con estos pantalones y llevarlos al más puro estilo Amelia Bono, fíchalos en Pull & Bear e inclúyelos en tu día a día, no fallan.