Necesitamos el abrigo verde de Amelia Bono que hemos encontrado rebajado en Massimo Dutti para todos nuestros looks de invierno

Sí, amigas, se confirma que con este frío solo podemos pensar en looks con prendas de abrigo como este de Amelia Bono con este maravilloso abrigo de estilo trench de las rebajas de Massimo Dutti que hemos encontrado muy rebajado. Porque por algo Amelia se convierte cada año en una de las mujeres mejor vestidas de España, por su elegancia y su forma de combinar las prendas más casuals en sus looks diarios. Y ejemplo de ello, es este estilismo que nos ha dejado y que es perfecto para nuestro día a día en este final de enero y principios de febrero. Un abrigo que perfectamente podría llevar la Reina Letizia para combatir el frío de Madrid o Mariló Montero con botas altas. Un abrigo que bien podríamos encontrar en el armario de Paula Echevarría, Carmen Lomana o Mariló Montero. Y aunque no sabemos como lo ha combinado Amelia Bono porque no lo podemos fer en su Stories, también quedaría perfecto con un look de noche con un vestido muy corto como el de Georgina Rodríguez, porque es una prenda de abrigo que hace elegante todos los outfits y además, le da ese punto de elegancia que tanto nos gusta de los abrigos de paño.

Un abrigo de paño de rebajas de Massimo Dutti como el de Amelia Bono que es perfecto para mujeres de 40 o de 50 años. El clásico abrigo camel, el de piel, la gabardina, estas son las tendencias en abrigos que de verdad importan de cara este invierno 2023 que está pegando tan fuerte con tantas olas de frío.

Amelia Bono con abrigo de Massimo Dutti. FOTO: @ameliabono

Chaqueta trench verde mezcla lana, de Massimo Dutti (129 euros)

Abrigo trench. FOTO: Massimo Dutti

Los clásicos abrigos en tono camel y en color negro siguen liderando las listas de tendencias y posicionándose como un auténtico salvavidas estético que debe tener un hueco como estrellas del vestidor de las mujeres que mejor visten. Pero nosotras nos hemos enamorado de este verde de estilo trench que ya reina en el armario de Amelia Bono.