Nos vamos directas a Massimo Dutti a por los jeans campana de Vicky Martín Berrocal que estilizan al máximo

De Madrid a Nueva York directas. Eso es el último look que se acaba de marcar Vicky Martín Berrocal por las calles de la capital. Y es que la diseñadora andaluza ha comenzado el año por todo lo alto, de nuevo muy activa en su cuenta de Instagram, y siendo nuestra inspiración máxima para nuestros outfits diarios. Estilo, elegancia y tendencia, así podríamos definir la forma de vestir de Vicky Martín Berrocal. Y aunque ella sabe perfectamente que los jeans pitillo han vuelto con toda la fuerza del mundo para este invierno 2023, ella sigue apostando por los vaqueros que más estilizan, esos que sientan a la maravilla a todo tipo de mujeres, ya tengan curvas, sean altas o bajitas. Sí, amigas estamos hablando de los eternos jeans de tiro alto con el bajo un poco acampanado. Y Vicky Martín Berrocal lo acaba de demostrar con esta maravilla de look de Massimo Dutti que ha lucido como una diva de la moda por las calles de Madrid. Porque si el otro día nos enamoraba con las botas altas de firma española más maravillosas, hoy lo hace con este look.

Porque el mes de febrero no solo vive de los looks con jeans pitillo, aunque Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Paula Echevarría apuesten por ello. Los jeans de campana también siguen reinando en el mundo de la moda y Vicky Martín Berrocal nos lo acaba de dejar claro con este maravilloso estilismo casual.

Pantalón vaquero tiro alto skinny flare, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Vaquero campana. FOTO: Massimo Dutti

Un vaquero de Massimo Dutti que sienta de maravilla y que Vicky Martín Berrocal ha combinado con un look de lo más rompedor con jersey de cuello alto burdeos, gabardina en el mismo tono de efecto charol y para darle el toque más en tendencia lo ha combinado con una gorra también granate y unas zapatillas.