El traje blanco de Zara de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ es el que podría llevar hasta una novia moderna en su boda

Blanca y radiante va la novia. Y eso es lo que pensamos directamente anoche al ver a Tamara Falcó entrar a la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’. Porque la marquesa, optó por lucir un traje de color blanco para su cita semanal en televisión, y iba más guapa que nunca. Eso sí, antes de centrarnos en el look, Tamara Falcó dejó claro que ni está embarazada, ni vende El Rincón, ni va a desfilar en MBFWMadrid. Ella no, pero su colección de TFP by Pedro del Hierro sí, y no podemos tener más ganas de verlo todo. Pero si algo nos quedó claro anoche es que Tamara Falcó también va de compras a Zara y nos lo demostró con este maravilloso traje blanco que podría llevar una novia moderna a su boda y que a nosotras siempre nos recordará al mítico traje de la Reina Letizia en su pedida de mano. Un look working de mujer empoderada que lució anoche la marquesa, con ese toque nupcial que tanto le pega ahora. Mientras, nosotras seguimos contando los días que quedan para que llegue su boda el 17 de junio. Lo que está claro es que el blanco es el color el invierno 2023, porque el otro día también era Sara Carbonero la que optaba por lucir un traje blanco de pana.

Tamara Falcó vestida con un traje de chaqueta y pantalón blanco, un look bastante nupcial, ha anunciado que parte de las prendas que diseñó junto a Pedro del Hierro formarán parte del desfile de MBFW, algo con lo que se encuentra muy emocionada y que nosotras tenemos muchas ganas de ver en poco más de diez días. Para eso no vamos a tener que esperar tanto como para la boda.

Un traje blanco de Zara que Tamara Falcó ha combinado con una camiseta de Intimissimi, su medalla de Tous, zapatos de Lola Cruz y una maravilla de maquillaje con labios rojos y su media melena ondulada con reflejos más rubios para marcar el rostro que le resaltaba aún más su belleza.