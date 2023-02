Aitana se va a la ‘after party’ de los Grammy (con Sebastián Yatra) con este vestido de tul y estampado animal de lo más sexy

Aitana se acaba de marcar un lookazo de esos que todas queremos para irnos de fiesta en la ‘after party’ de los Premios Grammy 2023. Eso sí, si estabais esperando el ‘shippeo’ de verla aparecer de la mano de Sebastián Yatra y posando juntos, de momento (a esta hora de la mañana en España) no tenemos esa fotografía, pero sí que sabemos que han ido juntos por que el colombiano era el que estaba invitado a la gala y ha pasado por la alfombra roja. O lo que es lo mismo, Aitana se ha ido con él a la ‘after party’ o lo que es lo mismo, la fiesta posterior a los Premios Grammy 2023. Y ya se sabe que lo que pasa en esas fiestas es como lo que pasa en Las Vegas, que ahí se queda. Todo ello mientras nosotras seguimos en shock con los lookazos que se han marcado Jennifer Lopez, Beyoncé, Taylor Swift o Harry Styles en los Premios Grammy 2023. Ahora llega Aitana y nos maravilla con este vestido de lo más sexy para irse de fiesta como toda una diosa empoderada. Vida nueva, vestido nuevo y novio nuevo.

Pero no os creáis que es un vestido cualquiera, Aitana ha brillado con este maravilloso diseño de The Attico que cuesta 1.492 euros. Puede que cuando The Attico, la firma fundada por Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio, irrumpió en el panorama de la moda allá por 2015, su estética ochentera y sus sensualísimos diseños creasen escuela en la industria a golpe de marabú, tafetán y lentejuelas. Pero ahora es mucho más que todo eso, y el vestido de Aitana en la fiesta de los Grammy lo demuestra.

Aitana se va a la fiesta de los Grammy con Sebastián Yatra. FOTO: @aitanax

Vestido corto con tigre estampado, de The Attico (1.492 euros)

Vestido Aitana. FOTO: The Attico

Un vestido corto con tigre estampado, diseño stretch, paneles de malla, acabado en tono plateado, estampado de tigre, cuello redondo, manga larga y largura por encima de la rodilla. Hecho en Italia.