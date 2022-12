El mono de lentejuelas de Aitana en su concierto en Madrid es toda la inspiración que necesitamos para Nochevieja con botas plateadas

Poco más de una semana para que termine el año y Aitana se ha convertido en la máxima inspiración que necesitábamos para nuestro look de Nochevieja. Que no seremos Cristina Pedroche pero nosotras también queremos ser las mejores vestidas para las Campanadas. Y si las lentejuelas son tendencia este invierno que empieza hoy pasadas las diez de la noche, el mono de lentejuelas azul de Aitana en su concierto en Madrid, es todo lo que necesitamos. Aitana Ocaña dio anoche uno de sus conciertos más especiales de su carrera, en el Wizink Center de Madrid y como cierre definitivo de su exitosa gira 11 Razones. Un recital lleno de sorpresas con actuaciones con David Bisbal, Pablo López o Lola Índigo que no se han querido perder cantidad de rostros conocidos como Laura Escanes con Álvaro de Luna, Nuria Roca o Sebastián Yatra. Eso sí, sin presencia de Miguel Bernardeau que parece así confirmar su ruptura tras el estreno de ‘La Última’. Si el otro día fue el vestido negro de la venganza, hoy es el mono más sexy y festivo.

Pero no solo para las comidas y cenas navideñas, las lentejuelas han vuelto con más fuerza que nunca y van a ser máxima tendencia este invierno para terminar 2022 y empezar 2023. ¿Preparada para lucirlas sin parar? Nosotras después de ver el mono azul de lentejuelas de Aitana, lo tenemos claro. Ha sido una tendencia unánime de las pasarelas y ahora también de nuestro armario.

MADRID, 20/12/2022.- La cantante Aitana durante el concierto que ofrece hoy martes en el WiZink Center, en Madrid, dentro de su gira "11 razones más". EFE/MARISCAL FOTO: MARISCAL EFE

Una tendencia de las lentejuelas que no solo la decimos nosotras, las pasarelas y Aitana, si no que ha sido confirmada por la plataforma Lyst, en su último informe: “Al tiempo que se relajaban las medidas de seguridad, el regreso de la temporada de festivales musicales y del ocio nocturno trajeron consigo el resurgimiento de la ropa de salir. Tal y como ocurrió en los años veinte, los dobladillos cortos fueron una de las tendencias de más rápido crecimiento en 2021: las búsquedas de minifaldas y minivestidos subieron un 221 % interanual. Las búsquedas mundiales de zapatos de tacón alto han crecido a un ritmo constante desde mayo y las plataformas disco heels se dispararon un 233 % en el mismo mes”.