Con la vuelta a la rutina nos despedimos del verano. Los días van acortándose poco a poco, y el frío se impone lentamente al calor. A pesar de ello, no debemos decir adiós al protector solar. O al menos no deberíamos. Existe la creencia popular (de) que las quemaduras solares en la piel solo se producen en verano, cuando el sol aprieta más. Nada más lejos de la realidad. Fijémonos por ejemplo en el caso de los deportistas: ¿Quién no ha visto a un esquiador con la cara bronceada y las gafas de esquí perfectamente marcadas en la cara (a pesar de ser un deporte de invierno)? ¿O a corredores, ciclistas o triatletas con la marca la camiseta o el maillot? ¿Por qué los surfistas se meten al agua con la cara blanca de protector solar? Pues precisamente porque la radiación solar UVA y UBV, aunque no nos demos cuenta, sigue estando muy presente en las 4 estaciones. Por eso P20 protector solar será tu mejor aliado no solo en verano,sino durante todo el año, ofreciéndote cuidado extremo en tu día a día.

Afortunadamente, la sensibilización de la gente acerca de los efectos negativos del exceso de radiación solar y el uso de protector solar hoy día no es la de hace 10 años, cuando era muy raro ver, incluso en pleno agosto y en la playa, a la gente untarse con fotoprotector. Actualmente, lo raro es ver a alguien no untarse de crema solar para ir a la playa. Pero, ¿es suficiente protegernos la piel solamente en verano? La respuesta es no. Usando crema solar todo el año podemos evitar las consecuencias negativas que la exposición solar puede acarrear a largo plazo. ¿Quieres saber cuáles? En este post te vamos a explicar por qué deberías utilizar protector solar todo el año.

1. Prevenir el cáncer de piel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las quemaduras reiteradas severas durante la infancia y la adolescencia aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel en la edad adulta. Si bien es cierto, que existen múltiples causas como la genética. Existe una clara evidencia científica que asocia las radiaciones solares (UVA y UVB especialmente) con la probabilidad de padecer cáncer de piel. Un motivo de peso para usar crema solar a diario, ¿verdad?

2. Retrasa el envejecimiento prematuro de la piel. La causa principal causa del fotoenvejecimiento prematuro de la piel es la exposición solar continua. Algunos estudios evidencian que alrededor de un 80% se debe a las radiaciones UVA, y la cara es donde más se evidencian estos signos. Sin la correcta protección, la radiación solar puede dañar las proteínas de la piel (queratina, elastina y colágeno) necesarias para tener una piel suave y firme. No existen milagros ni elixires de la eterna juventud, pero si quieres retrasar el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas lo máximo posible, usa una buena crema solar como la de P20 para la cara a diario y ¡evita las cabinas de bronceado de rayos UVA!

3. Prevenir la pigmentación de la piel. Con el paso de los años la melanina deja de distribuirse de forma uniforme sobre la superficie de la piel y comienzan a aparecer manchas en la piel. Aunque las manchas pueden aparecer en cualquier tipo de pieles y tienen también un factor genético, la exposición al Sol es un claro factor que puede acelerar este proceso. Usando cremas protectoras todo el año podemos evitar su aparición.

4. La piel tiene memoria. Aunque las horas de exposición solar en invierno son pocas y el frío no invita a tomar el sol en la playa, la radiación UVA y UVB sigue ahí, y los signos de envejecimiento como manchas y arrugas aparecerán con el tiempo. Por eso debemos protegerla piel todo el año, y si es posible, empezar cuando la piel aún es joven.

5. La moda es pasajera, tu piel no. Aunque los estándares actuales de belleza en occidente es tener una piel bronceada, no hace tantos años que el canon de belleza era una piel blanca como la porcelana. Incluso hoy día, en otras culturas como la asiática, tener la piel blanca es sinónimo de belleza. Incluso, puedes encontrar cremas blanqueantes para la piel en los supermercados.

Estos son los principales motivos por los que deberíamos y recomendamos utilizar crema solar día a día. La gama de protectores solares P20 va a brindarte el cuidado diario que necesita tu piel y a protegerla de los rayos ultravioleta. Y tú, ¿ya utilizas protector solar a diario para evitar los efectos nocivos de la radiación solar?