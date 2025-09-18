7 países más visitados del mundo

El mapa del turismo mundial tiene un claro dominador: Europa. Francia revalida su título como la potencia turística por excelencia, atrayendo a 89,4 millones de visitantes internacionales y demostrando una vez más una hegemonía indiscutible en el sector. El país galo encabeza una clasificación en la que los destinos del Viejo Continente exhiben un enorme poder de atracción, consolidándose como los preferidos por una abrumadora mayoría de viajeros de todo el planeta.

Sin embargo, a muy poca distancia de la primera posición se sitúa España. Nuestro país se afianza con una extraordinaria solidez en el segundo puesto al registrar la llegada de 83,7 millones de turistas, una cifra que lo confirma como un referente ineludible en el panorama global. Esta posición no solo evidencia la fortaleza de la oferta turística española, sino también su capacidad para competir al más alto nivel con el líder histórico del sector.

En este contexto, el podio lo completa un destino de otro continente, rompiendo temporalmente el dominio europeo. Estados Unidos se alza con la medalla de bronce gracias a sus 79,3 millones de visitantes, consolidándose como la gran potencia turística de América y el único país no europeo capaz de codearse con los dos gigantes que lideran la clasificación mundial.

La reñida competencia más allá del podio

De hecho, por detrás de las tres primeras potencias se libra un duelo de titanes por el cuarto y el quinto puesto. China, con 65,7 millones de llegadas, logra imponerse por un estrecho margen a Italia, que le pisa los talones con 64,5 millones de turistas. Se trata de una pugna muy ajustada, tal y como informa GQ, que evidencia la intensa competencia que existe en la élite del sector entre el gigante asiático y uno de los destinos con mayor tradición cultural del mundo.

Por otro lado, a cierta distancia de este grupo de cabeza, Turquía se afianza en la sexta plaza con una cifra más que notable de 51,2 millones de turistas internacionales. Este dato consolida su posición como un cruce de caminos entre Oriente y Occidente de enorme atractivo, sacando partido a su estratégica posición geográfica para atraer a viajeros de ambos hemisferios.

Asimismo, cierra este selecto grupo de siete potencias turísticas México, que con sus 45 millones de visitantes se erige como el segundo destino más popular del continente y un actor clave en la escena internacional. Su éxito lo posiciona como el claro líder en el continente americano por detrás de Estados Unidos, destacando su capacidad para atraer a un volumen masivo de viajeros.

En definitiva, este selecto grupo de siete potencias turísticas dibuja un escenario global donde la tradición europea convive con la pujanza de destinos en otros continentes. El análisis de estas cifras no solo refleja los flujos de viajeros, sino que también ofrece pistas claras sobre las preferencias de los viajeros y las dinámicas económicas que impulsan uno de los sectores más importantes del mundo.