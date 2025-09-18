Aitana cumple su sueño en Islandia: el look con el que ha disfrutado de las auroras boreales junto a Plex

Aitana Ocaña ha decidido celebrar su cumpleaños de la manera más especial posible: viajando a Islandia junto a Plex para vivir en primera persona el espectáculo de las auroras boreales. La artista, que siempre ha confesado su pasión por los viajes y por los paisajes nórdicos, ha compartido con sus seguidores este momento mágico que, más allá de su belleza visual, encierra también una gran carga simbólica en su trayectoria personal y musical.

El look invernal de Aitana para conquistar Islandia

Para la ocasión, Aitana ha apostado por un look invernal práctico pero estiloso, perfecto para las bajas temperaturas de Islandia. La cantante aparece con un plumífero acolchado en tono azul oscuro, una de esas prendas imprescindibles en climas gélidos, que además aporta volumen y comodidad. Lo combina con un pantalón deportivo amplio en color negro, siguiendo su estilo relajado, y completa el outfit con unas icónicas botas Moon Boot en blanco, con cordones rojos, que se han convertido en un clásico de los viajes a la nieve y que garantizan confort y calor en los pies.

Aitana en Islandia. Instagram @aitanax

El conjunto transmite naturalidad y cercanía, pero sin perder el toque trendy que caracteriza a la intérprete de Alpha. Una vez más, demuestra que se puede vestir de forma práctica en destinos extremos sin renunciar al estilo ni a la moda.

El simbolismo de las auroras en la vida de Aitana

Este viaje a Islandia es especialmente significativo para la artista. Sus seguidores recordarán que, hace unos años, Aitana viajó a este mismo destino con Sebastián Yatra, pero en aquella ocasión la pareja no logró ver el fenómeno natural. De esa experiencia nació la canción Akureyri, uno de los temas más íntimos y melancólicos de la discografía de la catalana.

Ahora, en un nuevo capítulo de su vida, Aitana consigue por fin contemplar las auroras boreales. El momento no solo marca un hito personal, sino que también simboliza una etapa de plenitud y nuevos comienzos. Lo hace además en compañía de Plex, su actual pareja, con quien ha compartido este plan de ensueño en su cumpleaños.

Moda, música y emociones

La elección de su look no es casual: el plumífero oversize y las botas acolchadas refuerzan la idea de protección y abrigo, casi como una metáfora de la etapa vital que atraviesa. La artista se muestra cómoda, segura y feliz, disfrutando de un paisaje que muchos consideran mágico.

Con esta escapada, Aitana no solo ha conquistado uno de sus grandes deseos personales, sino que también ha regalado a sus fans una imagen muy especial que conecta su presente con su pasado musical. El contraste entre la imposibilidad de ver las auroras en su viaje anterior y la belleza de poder contemplarlas ahora redibuja su historia con un toque de esperanza y superación.

Un cumpleaños inolvidable

Aitana demuestra una vez más que moda y música van de la mano en su vida. Su viaje a Islandia es mucho más que una escapada: es un relato visual de evolución, crecimiento y amor. Y el look elegido para disfrutar de las auroras boreales confirma que la artista sabe brillar con naturalidad en cualquier escenario, incluso en las noches más frías del Ártico.