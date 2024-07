Así es SHA Wellness, el retiro saludable que ama Tamara Falcó y ahora también ha aterrizado en México

Durante la época de verano, se nos hace más difícil mantener una dieta saludable, así como una constancia en nuestra rutina deportiva. Por lo que muchas veces, no sabemos qué vía o método tomar para no perder el ritmo de ambos hábitos en nuestra vida. Pues bien, tras una larga investigación, hemos encontrado el espacio que cumple con todas nuestras necesidades bajo el nombre SHA Wellness y sabemos que ya lo has escuchado anteriormente, puesto que es la clínica donde Tamara Falcó realizó su plan Intensive Detox and Optimal Weight antes de su boda con Íñigo Onieva. SHA Wellness es una clínica que combina los últimos avances médicos con la reeducación alimentaria y diferentes terapias naturales para mejorar y prolongar la salud de los huéspedes. "Es un plan donde se sigue una alimentación antiinflamatoria, sin gluten, sin sal añadida, 100% vegetal (no hay consumo de alimentos de origen animal) alcalina, combinada con actividad física diaria, tratamientos naturales específicos para la optimización de los objetivos de salud como por ejemplo acupuntura, tratamientos wellness como el Vela Shape", comenta Marina Domene, responsable departamento de nutrición de SHA Wellness Clinic. Rescatemos este plan, puesto que para la preparación del verano, es uno de los programas más solicitados, ya que ayudan a optimizar las funciones de nuestro cuerpo y mantener una composición corporal adecuada tras la adquisición de hábitos de alimentación saludables, tal y como comenta la experta. Porque muchas de las preguntas que nos hacemos en verano es la siguiente: ¿qué debemos comer para mantener nuestra alimentación saludable en verano?"Independiente de la época del año, siempre la base de una alimentación saludable debe de ser un consumo adecuado de verduras frescas y de temporada, fuentes de proteína vegetal, frutas, frutos secos, alimentos fermentados o algas. En verano priorizar más el consumo de frutas como la sandia por su elevada cantidad de agua, fibra que nos ayuda a la hidratación de nuestro cuerpo, no abusar de los helados, control de bebidas azucaradas y alcohol", nos aclara la especialista Domene.

"Este programa es una combinación entre la dieta mediterránea, ya que SHA se encuentra en la costa blanca, junto con una influencia marcada por la dieta oriental japonesa", informa Marina Domene. Los alimentos característicos de esta dieta oriental son los siguientes. La sopa de miso (un alimento fermentado, energético, alcalino, rico en vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales), las algas (alto poder quelante que nos ayuda a la eliminación de toxinas, excelente fuente de vitaminas), la ciruela umeboshi (de los alimentos con mayor poder antioxidante, ayuda a la mejora de la función del sistema digestivo) y el kuzu (una raíz con propiedades de reparación de la mucosa gástrica, mezclado con zumo de manzana es remedio natural que nos ayuda a mejorar la calidad del sueño). Asimismo, una de las tendencias en alimentación que se ha hecho eco en los últimos años es el ayuno intermitente. Lo cierto es que muchos lo practican sin saber si es beneficioso a su salud o no. Marina Domene lo tiene claro. "Depende de cada caso, se tiene que individualizar mucho según la condición de la persona, lo que si se recomienda es realizar un ayuno nocturno mínimo de 12 horas, es esencial para darle ese descanso a nuestro aparato digestivo y es tan sencillo como adelantar la cena y que el desayuno sea un poco más tarde, por ejemplo, cenar sobre las 20:00 y desayunar sobre las 09:00", informa.

Otros de los métodos más reconocidos en SHA Wellness es la medicina well-ageing. Hablamos con Vicente Mera, jefe de Medicina Interna y Antienvejecimiento SHA Wellness Clinic, para tener una visión 360 de este pilar. Empecemos con una de las preguntas más demandadas: ¿a qué edad tenemos que empezar con los tratamientos antiedad?"A los 25 años termina el periodo de desarrollo. En ese mismo instante, sin solución de continuidad, ya se disparan los mecanismos que inician el envejecimiento. Cuanto más temprano empecemos, más fácil será prevenir y corregir los procesos relacionados con un envejecimiento acelerado. En cualquier caso, nunca es demasiado tarde para intentar corregir el rumbo y la velocidad del envejecimiento", aclara el experto. Las razones por las que se acelera el envejecimiento son varios: la manera y frecuencia de hacer ejercicio y la calidad y cantidad del sueño reparador o la forma de cómo alimentarnos. Sin embargo, el estrés es uno de los más fuertes "A veces la misión de eliminar el estrés es muy difícil e innecesaria. Basta con disponer de válvula de escape que nos permitan gestionar mejor nuestras emociones. En SHA incorporamos todo tipo de técnicas –la mayoría originarias de culturas orientales- para intentar incorporar estos objetivos durante la estancia para poder seguir practicando y mejorando durante el día a día posterior", aclara.

En SHA Wellness realizan múltiples marcadores de edad biológica para una mejor planificación y consecución de los objetivos. "Imaginemos una ejecutiva de 30 años y una deportista de 50 años. La mayoría de las recomendaciones sería diferente. Para mejorar el proceso de envejecimiento es imprescindible personalizar en función de criterios de edad, pero también dependiendo de la genómica (genes) y el exposoma (suma de todos los factores ambientales)", añade el especialista Vicente Mera. Asimismo, los tratamientos más de demandados en SHA Wellness son los relativos a la depuración de las toxinas, la relajación y la recuperación del sueño y el equilibrio hormonal.

SHA Wellness está triunfando gracias a su método de calidad con el que ya están familiarizándose celebridades como Tamara Falcó, Ana Milán o Lake Bell en la apertura que tuvo lugar en el mes de enero en México.