7 productos (súper recomendados) para conseguir que nuestras pecas falsas luzcan naturales

La nueva obsesión de las expertas en moda tiene que ver con las pecas y cómo pintarlas de tal manera que luzcan naturales. Y es que la verdad sea dicha, las chicas se están haciendo con los productos más virales (pero, también eficientes) para rematar un look de maquillaje con pecas de lo más conseguidas. Pues bien, para los pasos de un buen makeup matutino o nocturno, nuestras marcas de belleza nos tienen preparados los mejores pinceles, lápices y geles que, normalmente se utilizan para maquillar las cejas, ideales para decorar la zona de la nariz y pómulos con pecas falsas. Por lo que tienes distintos métodos para hacerlas: desde con un rotulador súper fácil de manejar hasta con los lápices de colores naturales, pasando por la pomada en gel y un pincel con las cerdas muy precisas. Las gurús del maquillaje y las chicas más enteradas de las tendencias ya están utilizando estos productos y nosotras te vamos a explicar cuáles son los más funcionales.

Las suertudas que han nacido con pecas no necesitarán esta información de cómo hacércelas. Sin embargo las que no las tenemos de forma natural estamos atentas de cada novedad del sector beauty para conseguirlas simular. Pues como sabrás, Benefit Cosmetics tiene uno de los productos más virales para conseguir unas cejas de escándalo y es por ello que también es una marca por la que nos decantamos para hacernos las pecas. El Brow Microfilling Pen es uno de los más virales de Tik Tok, la red social donde hemos aprendido el truco definitivo para utilizarlo a la perfección. Asimismo, también nos sirve un lápiz de cejas normal y corriente que todas tenemos en nuestro neceser, como el Brow Lift, de Charlotte Tilbury, o el Artist Color Pencil, de Make Up For Ever. No obstante, las más novatas se van a sentir más cómodas con el Freckle Me Dark Brown, de Makeup Revolution, ya que su pincel es tan preciso que es difícil que no te salgan a la primera. Y una opción que también funciona es la de la pomada en gel con un pincel (el número 11 de Sephora Collection, por ejemplo). En el caso de la pomada, las que más se están utilizando son la Dipbrown Pomade, de Anastasia Beverly Hills, o la Tinted Brow Pomade, de NYX Professional Makeup.

1. Brow Microfilling Pen, de Benefit Cosmetics (32 euros)

Brow Microfilling Pen. Benefit Cosmetics

2. Freckle Me Dark Brown, de Makeup Revolution (6 euros)

Freckle Me Dark Brown. Makeup Revolution

3. Brow Lift, de Charlotte Tilbury (32 euros)

Brow Lift. Charlotte Tilbury

4. Dipbrown Pomade, de Anastasia Beverly Hills (33 euros)

Dipbrown Pomade. Anastasia Beverly Hills

5. Tinted Brow Pomade, de NYX Professional Makeup (10 euros)

Tinted Brow Pomade. NYX Professional Makeup

6. Pincel para eyeliner (número 11), de Sephora Collection (10 euros)

Pincel para eyeliner. Sephora Collection

7. Artist Color Pencil, de Make Up For Ever (22 euros)

Artist Color Pencil. Make Up For Ever

Si perteneces al club de las enamoradas por tener pecas, estos son todos los productos con los que lograrás tenerlas. Desde aquellos más económicos como los más virales de la redes sociales (y que también utilizan las celebrities).