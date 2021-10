Tres lápices de Sephora para estar prevenida ante la tendencia de los noventa: cejas muy finas

Las cejas se han convertido en el paso más importante en el maquillaje y hasta podemos afirmar que superó a las pestañas. Desde que llevamos la mascarilla, hemos dado mayor importancia a la mirada, en otras palabras, seguro que has salido a la calle con la mirada perfecta, pero con los labios sin maquillar. Desde hace años, dentro de la rutina facial, conseguir unas cejas bonitas y perfectas ya no es una misión para expertos. Las firmas saben de la importancia que tienen las cejas y han sacado tantos productos que en algunas ocasiones, tienes que mirar vídeos en Youtube. Entre los productos que necesitas renovar o que no tienes en tu neceser, ante la nueva tendencia de los noventa, las cejas finas, son lápices de cejas que están solamente en Sephora.

Así, como hay máscara de pestañas para alargar y tener un volumen extremo de tus pestañas, tienes que tener lápices para enmarcar tus cejas. Por cierto, hay lápices de cejas waterproof, perfectos para cuando salgas de la piscina o de playa y no ser un panda. Tanto el lápiz waterproof o no, este producto es esencial para un maquillaje profesional. Mucho más importante que una buena sombra de ojos o un eyeliner de color, unas buenas cejas logran una estupenda mirada.

Por cierto, para escoger un buen lápiz de cejas tienes que conocer cómo son tus cejas y qué necesidades te demandan. Tienes que tener en cuenta la forma, longitud, color y grosor, en otras palabras, son las llaves para abrir el tesoro de las cejas perfectas.

¿Cómo escoger el producto de cejas adecuado?

Hay tantos tipos de cejas, como de tonos de cabello. Las cejas que necesitan una mayor definición, necesitarán de un perfilador clásico. Si tus cejas necesitan mayor color, tienes que buscar una pomada después de utilizar el perfilador. Y si tus cejas están pobladas, tienes que añadir al neceser un gel fijador. Son trucos de profesionales que necesitas conocer para conseguir unas cejas de influencer.

Bella Hadid confirmó hace unas semanas, el regreso de las cejas finas. Una de las tendencias que marcó un antes y después en la moda de los noventa. ¿Necesitas conseguir o saber cuáles son los mejores lápices de cejas para enmarcar bien las cejas? No te preocupes tenemos la solución, solamente tienes que ir a Sephora.

No pierdas detalle de los mejores lápices que hemos encontrado en Sephora. Tienen todas las características que necesita un buen lápiz de cejas.

LÁPIZ ESCULTOR DE CEJAS (19,99 €)

Lápiz de cejas con cera. FOTO: Fenty Beauty

LÁPIZ DE CEJAS ULTRAPRECIDO (29,99 €)

Lápiz de cejas para definir y dibujar las cejas. FOTO: Benefit

LÁPIZ DE CEJAS WATERPROOF (7,99 €)