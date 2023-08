6 influencers de belleza que debes seguir para estar al día del mundo beauty

Puede que seas una gran amante de la moda y sigas todas las tendencias que nuestras tiendas lanzan cada temporada, haciéndote con aquellas prendas que se convierten en virales o aquellas que van acorde a tu estilo y personalidad. Seguramente ya tengas el vestido 'cut out' de Alba Díaz más viral de la temporada o que te hayas hecho ya con aquellas prendas de crochet, un imprescindible en nuestro armario de verano. Y es que nuestras influencers favoritas son toda una inspiración a la hora de crear nuestros propios looks tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Sin embargo, puede que no sepas mucho de belleza, y es que es un territorio del que no se tiene tanta información -o sí-, pero lo que realmente abunda en Instagram son las influencersde moda. Seguramente tengas ya en tu neceser de cuidado facial tu crema hidratante facial favorita, o el sérum de pestañas que consigue que estas se mantengan y crezcan fuertes, protegidas y firmes, pero, sin duda, puede que te falte más información acerca de este tema tan importante, ya que es esencial mantener una rutina y un cuidado diario. Por ello, te enseñamos un total de 6 influencers de belleza que debes conocer y gracias a los cuales aprenderás mucho acerca de nuestra piel y todos los productos cosméticos que necesitamos para que nuestra piel esté radiante, hidratada y jugosa.

Gracias a las redes sociales, a Instagram y Tik Tok, podemos conocer aquellos productos que nuestras tiendas de cosméticos favoritas tienen para ofrecernos, y es que con tan solo un video o una foto, son muchos los productos que se vuelven virales, agotándose en tan solo unas horas. Además, surgen nuevas tendencias, como el doteyeliner, el cual se popularizó en Tik Tok y se consolidó con Lola Índigo y Ursula Corberó, quienes lo llevaron en numerosas ocasiones, posteando fotos en sus cuentas personales de Instagram. Sin duda, los influencersde belleza nos informan acerca de muchos temas relacionados con la belleza, el cuidado facial y corporal, así como, en algunas ocasiones y, si son profesionales del sector, sobre consejos acerca de cómo llevar una dieta y estilo de vida saludable. Sin más, te enseñamos un total de 6 influencers de belleza que debes conocer para adentrarte en el mundo de la belleza.

@heyratolina

@aina.munne

@ale90cb

@dr.anamolina

@skin_adict

@alvaro_planton

Estos son 6 influencers de belleza que debes conocer sí o sí si quieres aprender más acerca del mundo de la belleza y el maquillaje.