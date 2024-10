Todas las firmas españolas de novia que debes conocer si te casas en 2025

Todavía no me he casado (ni tampoco estoy comprometida), pero desde que tengo 12 años hago moodboards con rectores de looks nupciales para inspirarme en mi futuro diseño. Las que amamos las bodas y soñamos con la nuestra nos entendemos entre nosotras. Porque te cases o no, alguna vez en tu vida te has imaginado el vestido de novia perfecto que se adapta a tu estética y gustos. Incluso antes de interesarme por el sector de la moda, ya estaba empezando a hacer una investigación de todas las firmas nupciales españolas que destacan por un sello personal e identificativo, ya sea por el uso de unos tejidos exclusivos o por la creación de patrones peculiares. Pues bien, de la misma manera que ocurre con el maravilloso talento de los diseñadores españoles de estilismos de invitada, los especializados en nupciales también tienen mucho que decir en el panorama actual. Algunos de ellos son del calibre como Alex Vidal, que destaca por un uso exquisito de materiales como sedas naturales, algodón o lino de composiciones puras. Otro de ellos que se ha hecho hueco en el sector de novias en este año ha sido Juan Vidal con su última colección de 21 vestidos de novia presentada el pasado febrero. Otrasmarcas españolas nupciales son Sophie et Voilà o Reguillo Studio que, a continuación, conoceremos más a fondo.

Sabemos que te has inspirado en los icónicos vestidos de novia sacados de las películas de Hollywood con récord en taquillas o de las últimas celebridades que han puesto de moda a partir de su boda. Estos detalles son la oportunidad perfecta para que mezcles todas tus ideas y se las expreses a tu diseñador nupcial de confianza para que cree para ti el modelo perfecto. Por lo que si estás en plena búsqueda del vestido de novia perfecto para sorprenderte, sobre todo, a ti misma, debes conocer estas cuatro firmas nupciales españolas que más están resonando en los últimos años.

Alex Vidal

Con una especialidad en el uso de tejidos orgánicos, sedas naturales, algodón o lino de composiciones puras; la firma nupcial Alex Vidal (nacida en 1956 en Valencia) se posiciona como una de las más deseadas por todas las mujeres. Gracias a este punto diferencial, sus diseños se caracterizan por ser de lo más exclusivos hasta llegar al punto de tener un límite de encargos al mes. "Nos esforzamos por trabajar con la mejor calidad, no solamente en nuestros procesos de producción sino también en los proveedores que elegimos para nuestros tejidos", informa Alex, CEO de la empresa.

Juan Vidal

Juan Vidal es uno de los diseñadores más prestigiosos del panorama nacional, donde sus looksde invitada enamoran a todas las celebridades e influencers (hasta a la Reina Letizia). El pasado febrero sorprendió con su primera colección nupcial compuesta por 21 vestidos que destacan por su variedad de estilos, volúmenes, materiales y trabajos artesanales. Bien es cierto que anteriormente ya había confeccionado vestidos de novias de manera exclusiva, pero esta serie de diseños han marcado un antes y un después en su carrera profesional. Las técnicas artesanales que utiliza son diversas y exquisitas, desde encajes de Chantilly entolados en satén de seda hasta encajes técnicos acompañados de organza sobre crinolinas semitransparentes.

Sophie et Voilà

Sophie et Voilà se basa en un estilo minimalista. La firma bilbaína se caracteriza por sus diseños originales y fabricación de todas las producciones, evitando el transporte de materiales innecesarios y contaminados. La sostenibilidad es la filosofía sobre la que ha construido la firma, por lo que cada prenda de Sophie et Voilà está hecha a mano en España, trabajando sin stock y fabricando solo lo que se vende para no generar excedentes.

Reguillo Studio

Reguillo Studio se ha convertido en una de las firmas nupciales españolas más relevantes de estos últimos meses. La artesanía es uno de los valores principales de la CEO, Paloma Reguillo, que ha heredado de su familia (que también ha estado implicada en el mundo de la moda). Debutó en el estudio de Redondo Brand, donde aprendió durante dos años, aproximadamente, todo tipo de técnicas. Las mujeres que acuden a Paloma son seguras de sí mismas con un toque elegante en su estilo. Aunque la marca siempre se adapta a la estética de la novia, podemos definir la esencia de Reguillo Studio como minimalista, con un buen uso de los tejidos ideales para el patrón o protagonizada por las siluetas fluidas.

Además de tener en cuenta las tendencias en vestidos de novia 2025, también debemos saber escoger la firma nupcial apta a tus necesidades, así como a tu gusto y estilo.