El color de pedicura más de moda para el verano de 2025 también es el favorito de tu abuela

Como pasa cada año en estas fechas, ya se empiezan a asomar las tendencias del verano 2025, tanto en moda como en beauty. Si echamos un vistazo a lo que ha pasado con las uñas en el pasado, veremos que cada temporada tiene su propio color fetiche: en 2023 fue el blanco leche, en 2024 dominaron los nude y los acabados perlados. Pero este 2025, la pedicura más deseada vuelve a lo esencial: el rojo clásico. Ese tono eterno que no solo conquista manicuras, sino que este año también se impone con fuerza en los pies.

Hablamos de ese rojo vibrante, elegante y con carácter, que te hace sentir arreglada incluso en chanclas. Un tono que combina con todo y no pierde brillo con los días. Y aunque a muchas les recuerda al esmalte que usaban sus abuelas, no hay nada más actual.

¿Por qué vuelve el rojo en pedicura?

Luisamar López, especialista en estética y manager de Coqueta Nails & Beauty, lo tiene claro: "El rojo es atemporal, favorece a todos los tonos de piel y tiene algo magnético. No es casualidad que cada vez más clientas nos lo pidan incluso en verano, cuando antes dominaban los tonos nude, pasteles o blancos".

A esto se suma un factor psicológico: el rojo es un color que transmite confianza, poder y feminidad. Un esmalte rojo en los pies no pasa desapercibido, pero tampoco grita. Es sexy sin ser demasiado obvio. En definitiva, es una combinación que nunca falla.

Cómo elegir tu rojo ideal (según tu piel y estilo)

Aunque el rojo parezca una elección sencilla, hay muchas formas de llevarlo y hacerlo tuyo. Por ejemplo, la experta asegura que la mejor opción para pieles cálidas es elegir tonos más anaranjados o corales. "En cambio si eres de piel clara, lo ideal sería que pruebes con aquellos rojos con base azulada, como el Big Apple Red de OPI", asegura López y agrega: "Para aquellas que quieran llevar un look más sofisticado, los rojos más oscuros o con acabados brillantes como I’m Not Really A Waitress, es la opción perfecta. Pero si no sabes por dónde empezar, pregúntale a tu manicurista. Nosotras ya sabemos qué tonos quedan mejor según el subtono de piel o incluso el tipo de sandalia que vas a usar".

¿Rojo en verano? Más que permitido

El color de pedicura más de moda para el verano de 2025 también es el favorito de tu abuela Unsplash

Durante años, el rojo fue relegado a los meses fríos, pero esa norma ya no aplica. Hoy es una forma de elevar tu pedicura sin caer en lo obvio. Mientras los nude pueden apagarse rápido y los blancos suelen perder brillo, el rojo se mantiene impecable y elegante por más tiempo.

Además, va con todo: desde un bikini en tonos tierra hasta un vestido negro o sandalias metalizadas. Y lo mejor: hace que los pies se vean más cuidados sin necesidad de grandes florituras.