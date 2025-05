¿Qué se llevará este verano 2025? Todas las tendencias que entran y salen

Las altas temperaturas, así como los cielos despejados, nos están dando la tregua suficiente para adelantar las tendencias de verano 2025. Somos totalmente conscientes de que la primavera ha tardado en llegar a nuestros días y que todavía estamos poniendo en la práctica algunas de las nuevas modas que las más sabias de la moda, así como los desfiles, nos han enseñado. Algunas de ellas son los leggings con abertura en el talón, el layering creativo o los abrigos al estilo 80. Estrategias estilísticas que nos dan juego a nuestro fondo de armario, así como consiguen construir un estilismo totalmente distinto dando un giro de 180 grados a un solo ítem. No obstante, muchas de estas tendencias seguirán vigente a partir del 21 de junio, día en el que comienza oficialmente el verano.

En los últimos meses, aquí hemos hablado de un sinfín de tendencias de primavera-verano 2025, haciendo referencia al protagonismo del estilo bohemio o a la presencia de los colores pasteles que endulzan y romantizan los estilismos. Sin embargo, queramos o no, como ocurre en todas las temporadas, otras serán sacadas del fondo de armario hasta nuevo aviso, como las botas de caña alta que sustituiremos por otros calzados estrella de esta temporada o las siluetas oversized estructuradas para obtener un aire más ligero y desenfadado. Con ello, hemos hablado con Juan Avellaneda, diseñador de moda y creador de contenido divulgativo, para saber todas las tendencias de verano que entrarán y saldrán en los próximos meses.

Las nuevas tendencias de este verano 2025

Juan Avellaneda ha salido con la lección bien aprendida de todas las tendencias que causarán rubor este verano. La primera de ellas es conocida como Modern Society, que destaca por conseguir una estética chic y elegante al estilo años 90 reinterpretada con formas actuales. Juega con los colores neutros como el negro y el blanco con un toque sutil de gris.

También, en el terreno más street wear encontraremos el denim, una de las tendencias que siempre están presentes, pero ahora con cortes que sorprenden más a través de abrigos, bermudas o chaquetas cropped. Es decir, formas a las que estamos acostumbrados a ver el tejido vaquero, pero con un giro más inesperado, como bien comenta en un contenido divulgativo en sus redes sociales.

Influencers con 'total looks' en denim. @greceghanem

"Otras de las tendencias estarán 'in' esta temporada son los colores pasteles, normalmente veremos el rosa, el amarillo mantequilla, el celeste y el lila. Personalmente me gustan los 'total looks' pasteles porque quedan muy chic", confirma el experto. Se trata de una de las tendencias que más estamos viendo en todos los ámbitos de la moda que ayuda a romantizar un estilismo con un respiro más delicado y desenfadado. El Soft Power también tendrá mucho que decir durante los próximos meses, es decir, la incorporación de complementos masculinos (como corbatas o ciertas prendas de abrigo) en el armario femenino.

Influencer con look 'Soft Power'. @emilisinlev

También, los crop tops o los bandeaus van a venir muy fuerte esta temporada en diferentes diseños, incorporación a la que el experto da un consejo sensato: "si te da miedo utilizar estas prendas, puedes ponerte una sobrecamisa y la postizas sin problemas". Por último, la tendencia por excelencia de este verano es el estilo bohemio, una estética muy cool y apetecible para este verano.

Influencer con vestido bohemio. @tessavmontfoort

Las tendencias que no volverán este verano 2025

De acuerdo con el diseñador de moda, muchas de las tendencias que recientemente han estado en la cúspide se despedirán de nuestro fondo de armario hasta nuevo aviso:

Siluetas oversized estructuradas . " Las proporciones marcadas, los hombros definidos y los volúmenes contundentes dejan paso a una estética más fluida y relajada. Este verano buscamos prendas que se mueven con el cuerpo, más ligeras y menos impositivas" , confirma Avellaneda.

. " , confirma Avellaneda. Paletas oscuras y apagadas . Diremos 'adiós' al gris plomo, el marrón profundo o el borgoña intenso para dar la bienvenida a otras tonalidades más luminosas o vibrantes. La temporada invita a explorar gamas de blancos, tonos pastel con carácter y acentos cítricos.

. Diremos 'adiós' al gris plomo, el marrón profundo o el borgoña intenso para dar la bienvenida a otras tonalidades más luminosas o vibrantes. La temporada invita a explorar gamas de blancos, tonos pastel con carácter y acentos cítricos. Botas de caña alta o extralargas . Las sustituiremos por las sandalias minimalistas, los mules elegantes o incluso, zapatos con inspiración arquitectónica.

. Las sustituiremos por las sandalias minimalistas, los mules elegantes o incluso, zapatos con inspiración arquitectónica. Romanticismo oscuro o estética gótica . "Los encajes negros, los cortes dramáticos y el aire misterioso desaparecen en favor de una feminidad más natural, ligera y desenfadada. Se impone una belleza más espontánea, con transparencias suaves y siluetas frescas" , añade el experto.

. , añade el experto. Faldas midi con vuelo clásico . De acuerdo con sus declaraciones, la longitud se acorta, los cortes se asimetrizan y las aberturas toman protagonismo. El movimiento sigue presente, pero de manera más audaz y contemporánea.

. De acuerdo con sus declaraciones, la longitud se acorta, los cortes se asimetrizan y las aberturas toman protagonismo. El movimiento sigue presente, pero de manera más audaz y contemporánea. Superposición excesiva de prendas. Se apostará por una sofisticación más depurada, donde una sola pieza bien elegida puede construir un look rotundo.

Se apostará por una sofisticación más depurada, donde una sola pieza bien elegida puede construir un rotundo. Total look en negro. Este verano daremos juego a una amplia gama de colores más vibrantes. Se llevarán las combinaciones inesperadas: desde neutros con acentos de color hasta mezclas brillantes que celebran la luz.

Antes de conformar un buen fondo de armario cápsula, analiza tu estilo y consulta las tendencias del verano 2025 para asegurarte lookazos de escándalo.