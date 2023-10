Las contracturas faciales también existen y te explicamos cómo identificarlas y combatirlas

Desde que terminó el verano, no podemos evitar sentirnos estresadas con la vuelta a la rutina y nuestro rostro también lo nota, no solo con los típicos (y odiosos) granitos que nos salen debido a los nervios y a la saturación a la que cada día nos enfrentamos en el trabajo y en la rutina en general, también lo nota nuestra expresión. Notamos nuestra piel más rígida, con dolor y sentimos contracciones involuntarias por que sí, las contracturas también afectan al rostro, que cuenta con 43 músculos que trabajan para crear nuestras expresiones faciales y que, según nos explica Eva Collar, esteticista y fundadora de Marquessa, cuando se tensan por la tensión, el estrés o ciertos hábitos, pueden darse las contracturas faciales. A la hora de tratar estas contracturas, existen diversos métodos que podemos llevar a cabo y que, en función del grado de nuestra contractura, nos ayudarán a terminar con ella, desde masajes hasta tratamientos más específicos que deberemos consultar en nuestro centro de belleza de confianza. No obstante, estas son algunas de las causas más frecuentes de las contracciones faciales:

El estrés emocional, que puede haber aparecido en nuestra vida sin que ni siquiera lo sepamos. Apretar la mandíbula, fruncir el ceño o tensar los músculos que rodean la mirada son algunos de estos factores.

La fatiga muscular, que puede hacer que en ciertas situaciones forcemos los músculos por un sobreesfuerzo de estos.

El buxismo, que consiste en apretar los dientes de manera inconsciente, ejerciendo demasiada presión sobre la mandíbula.

Una postura incorrecta mantenida a lo largo del tiempo, que fuerce nuestros músculos del cuello o la cabeza.

El uso excesivo e incorrecto de los dispositivos, que puede provocar tensión ocular que, a su vez, puede extenderse a los músculos faciales y al cuello.

Después de leer este artículo, tenemos claro que en más de una ocasión hemos sufrido contracturas musculares sin saber que lo eran y, a partir de ahora, intentaremos reducirlas solucionando los malo hábitos.