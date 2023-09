Crys Dyaz (la entrenadora de las famosas) nos da las claves para retomar el deporte en septiembre sin que de pereza

Tras unas vacaciones sin horarios, pasando el día en el chiringuito y olvidándonos de la dieta y del gimnasio (menos Amelia Bono, que no desperdiciaba ni un día de sus vacaciones en Marbella para mostrarnos sus mejores looks mientras se ejercitaba con las coreografías más motivadoras, que nosotras no nos cansábamos de repetir una y otra vez), toca la vuelta a la realidad, al trabajo y a la rutina, esa palabra que tanto daño nos hace escuchar porque, básicamente, creemos que aún no estamos preparados para asimilarla. Sin embargo, hemos hablado con Crys Dyaz, la entrenadora de nuestras famosas preferidas, para que nos de algunos truquitos para empezar una nueva vida este septiembre y... ¿Por qué no? Para ponernos manos a la obra con la operación bikini2024. Crys Dyaz nos avisa de que empezar a hacer ejercicio no siempre es sencillo y que hay algunos momentos del año, como a la vuelta del verano, en los que se nos puede hacer más cuesta arriba todavía. La entrenadora nos cuenta que, aunque el cuerpo no tarda en acostumbrarse al ritmo descontrolado del verano, esa rutina debe terminar cuando acaban los días de desconexión y nos da algunos consejos para volver a una rutina saludable (con ejercicio incluido).

Crys Dyaz explica que todos necesitamos una rutina, unos horarios y unos hábitos saludables, tanto físicos como mentales, que nos acompañen a lo largo del año y nos anima a no desperdiciar todos los esfuerzos que hemos hecho durante el año en verano, que lo aprovechemos para recargar pilar y volver con energía, venciendo la pereza y marcándonos nuevas ilusiones. Además, nos reta a plantearnos pequeños objetivos, alcanzables, e ir incrementándolos poco a poco, encontrando en nuestros entrenamientos un momento de disfrute y poniéndole actitud para conseguir unos buenos resultados. Nos da unos tips para volver a la rutina y al deporte:

Hazlo de forma progresiva, de menos días a más

Incrementa la dificultad de los ejercicios y de las sesiones poco a poco

Sal a caminar diariamente para activarte

Elimina los alimentos ultraprocesados, los postres en forma de helado, las cañas del chiringuito, la comida rápida... incrementa el consumo de frutas y verduras. Cocina al horno y a la plancha.

Lleva por bandera la hidratación con agua y el sentido común en cuanto a cantidades

Por último, para conseguir una vida saludable en la que el deporte sea uno de los grandes protagonistas, debemos ser muy constantes con nuestra alimentación para no tirar por tierra, en unos minutos, el trabajo que tanta actitud y sudor nos cuesta.