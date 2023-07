¿Cómo ralentizar el envejecimiento? Necesitas estos productos para alejar las arrugas de tu piel este verano

No podemos negar que envejecer es una de nuestras mayores preocupaciones, aunque suene superficial porque, dejando de lado los problemas y la degeneración que nuestra salud sufre con el paso de las años, uno de los factores que más nos perturban del paso del tiempo es la aparición de las odiadas arrugas en nuestra piel, en los brazos, en el escote, en el cuello pero, sobre todo, en el rostro. Aunque existen algunos hábitos que puedes seguir pararetrasar el envejecimiento, o la ingesta de ciertos súper alimentos,como las semillas de sandía, que no solo lo retrasan sino que, además, ayudan a ganar músculo y regulan la presión arterial, la ayuda de la cosmética y la nutricosmética es esencial para ayudar a mantener tu piel firme, joven y sin arrugas. Claro, en estos meses más que nunca, no olvides de incorporar la protección solar (SPF)a tu rutina diaria de cuidado facial, ese primer paso el vital para logar ralentizar el envejecimiento, que no luchar contra él para intentar evitarlo porque sentimos decirte que sí, más tarde o más temprano, eso va a pasar. Eres tú la que tienes el mayor poder, tú decides como te cuidas para poder retrasarlo porque no olvides que, con el paso de los años, la piel pierde colágeno, lo que hace que disminuya su elasticidad y su firmeza y puedan empezar a aparecer las arrugas y las líneas de expresión.

Aunque, en principio, esa pérdida de elasticidad no tiene un impacto negativo, todas sabemos que, a nivel estético, acarrea importantes consecuencias que pueden influir en la autoestima hasta tal punto de que perjudiquen a nuestra salud mental. A pesar de que las arrugas de nuestra piel evidencian el paso del tiempo por ella, la muestra de todos los buenos (y malos) momentos disfrutados, no vamos a negar que los cuidados de la cosmética nos ayudan a llevar mejor la situación. Los antioxidantes son geniales para ralentizar el envejecimiento, tanto los naturales, como la zanahoria, la calabaza, la remolacha, las espinacas, el brócoli... y una inmensa lista, como todos aquellos que contengan vitaminas A,B,C Y E. Sin embargo, cuando hablamos de cosmética, existen activos muy poderos que nos ayudan a ralentizar la aparición de las arrugas: el primero ya sabes cuál es, el SPF, pero eso no es todo. El retinoles el más potente y el más famoso, pero debemos ser precavidas con la dosis; el ácido hialúronico (que nuestro organismo produce de forma natural) es imprescindible para tener la piel hidratada; el DMAE (Dimethylsminoetanol) no es muy conocido pero tiene un gran efecto tensor y, por último, el ácido glicólico es el suplemento perfecto de cualquier rutina anti-edad (según los expertos).

Revitalizing Serum, de Frezyderm (35€)

L'Oreal Paris Dermo Expertise Revitalift Láser Crema Hidratante SPF25 Cuidado Anti-Edad Triple Eficacia, de L'Oreal Paris (12,84€)

Botulin Effect Cream, de Frezyderm (49,95€)

Hyaluron rich, de Lico (45,90€)

Hyaluron Filler Vitamin C Booster, de Eucerin (15,09€)

Por eso, te recomendamos algunas formulaciones de las que ya no podrás prescindir para frenar el envejecimiento.