Qué es el estrés oxidativo y cómo podemos combatirlo

Desde que terminó nuestro amado verano y nos hemos vuelto obligadas a volver a la rutina, diariamente nos enfrentamos a situaciones de estrés en casa, en el trabajo y en muchos otros aspectos de nuestra vida que hacen que, aunque a simple vista no lo notemos, tanto nuestro cuerpo como nuestro organismo se acaben resintiendo. Sin embargo, el estrés oxidativo se produce cuando nuestro cuerpo cuenta con demasiados radicales libres (moléculas inestables) y no dispone de la cantidad necesaria de antioxidantes para eliminarlas. Esto puede general daños en las células y en los tejidos y derivar en el temido y odiado envejecimiento prematuro de nuestra piel, ya que vemos como la dermis pierde su textura habitual y comienzan a aparecer las primeras manchas y arrugas. Por otra parte, este estrés oxidativo también afecta al cerebro, ya que podemos enfrentarnos a las pérdidas de memoria que pueden ir desde olvidos o despistes a pérdidas descontroladas, debido a un funcionamiento deficiente de nuestro cerebro llegando a causar Alzehimer, Parkinson, la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica.

A la hora de luchar contra este estrés oxidativo, el primer paso es practicar una dieta rica en antioxidantes, incorporando el brócoli, las espinacas, el plátano, el apio y la naranja, entre otros alimentos, a nuestro menú para poder combatir los radicales libres. Debemos saber que las frutas, las verduras, los cereales y las legumbres son esenciales para una dieta rica en antioxidantes y que los alimentos con Vitamina C y E son otros de los básicos de esta dieta. Y es que, aunque el envejecimiento es un factor que no podemos remediar y que, más tarde o más temprano va a llegarnos a todas, podemos ir previniéndolo con una buena alimentación, ayudando a que nuestra sangre inhale y exhale correctamente y no se mezcle con el hierro al transportar el oxígeno, ya que así es como se produce la oxidación que, entre otras cosas, provoca un aspecto rojizo en nuestra piel.

Así que, si quieres luchar contra el estrés oxidativo ya sabes, el primer paso es mantener una dieta rica en antioxidantes.