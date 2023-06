Estas son las claves para que tu maquillaje luzca perfecto del día a la noche

El verano está a la vuelta de la esquina y seguro que has pensado en hacerte un cambio radical de look como Aitana y su nuevo corte de pelo 'bob', un clásico de los años 90 o prefieres el corte 'butterfly', un estilo que está muy en tendencia actualmente y que son muchas las influencers y celebrities que siguen la estética 'Old money', creando un look de lo más vintage y bohemio. Sin embargo, al igual que también nuestro armario se transforma en una oda al color, la frescura y la diversión, nuestra rutina de maquillaje debe de llevarse a cabo con productos acordes a esta época del año para conseguir que nuestro maquillaje se vea intacto las 24 horas del día pese a las altas temperaturas. Por ello, nuestra experta en maquillaje María Barrera nos enseña sus trucos infalibles para que nuestro maquillaje luzca perfecto durante todo el día siguiendo las tendencias del momento en cuanto a productos cosméticos se refiere. Lo primero que recomienda hacer nuestra experta cada mañana antes de comenzar la rutina de maquillaje es 'Prepara e hidrata bien la piel usando un buen contorno de ojos, sérum y crema hidratante acorde a tu tipo de piel. Es muy importante que, dada la estación del año en la que estamos, la textura de la crema hidratante sea ligera y no muy grasa para que esta se impregne bien a la piel no de la sensación de pesadez'. Además, es importante que nos apliquemos una buena crema de protección solar no solo durante los meses de verano, si no durante todo el año, ya que así evitaremos la salida de manchas y arrugas prematuras en la piel. Tras este importante paso que permite que nuestra piel se mantenga hidratada por mucho tiempo y quede jugosa, el siguiente paso sería 'Aplica un primer o una prebase alisante para asegurarte de que tu piel se mantenga intacta al menos 8 horas y que no salgan brillos', añade nuestra experta. En cuanto a productos cosméticos, es esencial que nos hagamos con una buena base de maquillaje de alta duración, así como 'Productos resistentes al agua, como una máscara de pestañas waterproof, productos en cremas o en tintes para los labios, ojos y pómulos, ya que son texturas que permanecen más y se adhieren mejor a la tez'. Además, añade 'Este tipo de productos son muy fáciles de retocar a lo largo del día ya que, por su fórmula, la piel no se verá muy maquillada o encapotada'.

Una vez que hayamos finalizado nuestra rutina de maquillaje diaria, es esencial aplicar un fijador de maquillaje, ya que, según María Barrera 'Este paso es imprescindible ya que garantiza la fijación del maquillaje durante 16 horas, manteniéndolo intacto. Además, evita que se difumine, se seque o se acumule en los pliegues del rostro, con lo cual lo convierte en un producto esencial en nuestro día a día'. Puede que te preocupe que te salgan brillos en el rostro conforme avance las horas, por lo que es aconsejable que te hagas con polvos traslúcidos para sellar el maquillaje, ya que, según nuestra experta 'Estos hacen de matificador y difuminador, pues sirven también para minimizar el brillo y otorgarle un 'efecto mate' al rostro. Lo ideal es que este producto se aplique en la zona T (frente, sien, aletas de la nariz y barbilla)'. Para refrescar y avivar el maquillaje a lo largo del día, las brumas o el agua termal son productos perfectos para los meses de verano, pues no solo hará que tu rostro se vea con más luz, si no que también 'Hidratan, protegen y aportan energía a la piel en cualquier momento del día, además de ayudar a la piel a reconstruir y mantener un nivel de agua óptimo en el interior de las células', indica nuestra experta en maquillaje. Siguiendo con los productos esenciales que debemos llevar con nosotros para que nuestro maquillaje nos dure durante todo el día, María Barrera, maquilladora profesional nos aconseja que 'Ten siempre en el bolso un corrector y úsalo en zonas estratégicas como la ojera y la sien, haciendo que el maquillaje luzca perfecto en cualquier evento que tengas por la tarde'. Además, añade 'Un truco infalible que eleva cualquier look es aplicar con la yema de los dedos un colorete en textura de crema sobre el párpado para aportar luz y profundidad y, como toque final, aplica el mismo rubor en los pómulos y en los labios, consiguiendo el 'efecto buena cara' que todas queremos'. Siguiendo estos trucos de nuestra experta, el maquillaje lucirá fresco y luminoso desde la mañana a la noche.

Spray fijador 'All Nighter Setting' de Urban Decay (24,50 €)

Spray fijador Urban Decay

Essence mist Hydra Beauty, de Chanel (48,40 €)

Essence mist Chanel

Estos son los trucos de experta en maquillaje que María Barrera nos ha dado, así que toma nota para que tu maquillaje quede intacto desde la mañana hasta la noche.