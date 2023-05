Rocío Osorno rompe Instagram publicando sus primeras fotografías sin maquillaje y con este importante mensaje que todas debemos leer

Rocío Osorno se ha pasado el juego, y nosotras solo podemos aplaudiarla. Porque al final entre tantos focos, luces y sombres de Instagram, estos son los mensaje importantes que gusta leer a influencers como ellas con tantos seguidores. Porque si hace unas semanas era Vicky Martín Berrocal la que contestaba a los haters que se metían con su físico en un posado en bañador de la diseñadora andaluza, ahora es Rocío Osorno la que manda este mensaje importante de sentirse bella con una misma, de ese brillo en los ojos que no necesita maquillaje. Porque al final lo importante es sentirte bien contigo misma, y no como te ven los demás. Por eso, Rocío Osorno ha querido subir por primera vez una fotografía de una campaña de moda junto a Intimissimi en ropa interior y sin una gota de maquillaje, solo un poco de máscara de pestañas, para como dice ella, no verse cara de dormida. Pero lo más importante de esta publicación, en el mensaje que ha querido mandar.

"No soy nadie para dar consejos sobre esto porque como todo el mundo tengo mis miedos y mis inseguridades pero la clave la estoy encontrando en hacer lo que me da la gana". Y nosotras solo podemos aplaudirla, porque al final eso es lo importante de la vida, hacer lo que nos apetezca y con lo que nos sintamos bien como dice Rocío Osorno en esta publicación en sus Stories de Instagram.

Mensaje de Rocío Osorno en su cuenta de Instagram. @rocioosorno

Hacer lo que realmente nos hace feliz, sin preocuparnos por como nos pueden ver los demás, como dice Rocío Osorno. Con tiempo, venciendo a nuestros miedos e inseguridades.

Porque en eso al final se resume la vida, y nosotras solo podemos aplaudir a Rocío Osorno por hacer llegar este mensaje a su millón y medio de seguidores.