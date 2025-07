El maquillaje de la Princesa Leonor en Marín: impecable, natural y con mensaje

La Princesa Leonor volvió a demostrar que la elegancia no está reñida con la sencillez en su último acto oficial como guardiamarina en la Escuela Naval Militar de Marín. Vestida con el uniforme blanco de gala de la Armada, la heredera al trono captó todas las miradas no solo por su porte firme y sereno, sino también por un beauty look que hablaba de madurez, control y sobriedad.

Leonor no necesita excesos para destacar: su porte, su mirada firme y una elección cuidada y coherente de estilo, tanto en el vestir como en el maquillaje, siguen marcando el camino de una reina en formación.

El maquillaje de Leonor fácil de copiar este verano

La clave del maquillaje de Leonor fue su apuesta por la naturalidad. El rostro se presentó fresco, con una base ligera que dejaba entrever su piel joven y luminosa. Las mejillas ligeramente sonrojadas aportaban un toque saludable sin restar sobriedad al conjunto. En los ojos, optó por una sombra neutra en tonos tierra que aportaba profundidad sin excesos, perfectamente difuminada, y un delineado sutil que enmarcaba su mirada sin endurecerla.

El maquillaje de la Princesa Leonor. Gtres

Las pestañas, elevadas y definidas, añadían intensidad de forma discreta, alejándose de cualquier dramatismo. Las cejas, bien peinadas y naturales, reforzaban esa imagen de equilibrio. El toque final lo puso un labial nude con acabado satinado que realzaba sus labios de forma sofisticada, sin robar protagonismo al uniforme ni al acto militar.

Los reyes y la infanta Sofía asisten a la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia Naval de Marín Lavandeira Jr Agencia EFE

Este tipo de maquillaje, casi imperceptible, es muy propio de los entornos institucionales, pero en la Princesa Leonor adquiere un valor añadido: refleja su transición definitiva hacia su papel institucional como futura Reina. El resultado fue un beauty look pulcro, femenino y sereno, que acompañaba a la perfección la solemnidad del momento y su reciente reconocimiento con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.