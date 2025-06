La guía definitiva para lucir rizos definidos incluso con 30 grados a la sombra

Las que convivimos con una melena rizada sabemos que cuando suben las temperaturas, también lo hacen nuestras probabilidades de acabar con un halo de frizz alrededor de la cabeza. El calor, el sol, el cloro, la sal del mar y la humedad no son precisamente aliados, y menos aún si tus rizos ya tienden a la sequedad de forma natural. Pero no está todo perdido: existen productos y trucos que funcionan y te lo vamos a contar paso a paso.

A continuación la guía definitiva para mantener tus rizos hidratados, definidos y con cero frizz durante los meses más calurosos del año. ¿El secreto? Huir de los lavados excesivos, mimar la fibra capilar con fórmulas específicas y aprender a sacar partido a tus rizos sin maltratarlos.

Rizos definidos, hidratados y sin frizz: el manual que tu melena necesita este verano

Porque no se trata solo de sobrevivir al verano, sino de brillar con una melena que hable por ti. Si cada ola de calor te deja luchando con el encrespamiento y tus rizos pierden la forma antes del segundo café, esto te interesa (y mucho).

1. Espacia los lavados y apuesta por un buen champú en seco

Uno de los grandes errores en verano es lavarse el pelo todos los días, especialmente si tienes el cabello rizado. 'El calor, la radiación UV y agentes como el cloro y la sal alteran aún más la barrera lipídica del cabello rizado', explican los expertos capilares de Batiste. ¿La solución? Espaciar los lavados con ayuda de un champú en seco que refresque el cuero cabelludo sin alterar la forma del rizo ni eliminar su hidratación natural.

Champú en seco original, de Batiste (3,25 euros)

Champú en seco original. Batiste

Ideal para refrescar el cuero cabelludo entre lavados, sin alterar la forma natural del rizo. Aporta volumen sin apelmazar y no contiene siliconas pesadas.

2. Dile adiós a los sulfatos y al agua muy caliente

Si quieres conservar la elasticidad y el patrón natural de tu rizo, evita los ingredientes agresivos. Usa siempre fórmulas sin sulfatos ni siliconas y aclara el cabello con agua templada o fría para sellar la cutícula. Un truco sencillo que funciona (y mucho) para mantener la suavidad y reducir el encrespamiento.

Champú frizz control, de Moroccanoil (14,50 euros)

Champú frizz control. Moroccanoil

Limpia suavemente mientras combate el frizz y la electricidad estática hasta por 72 horas. Ideal para cabellos expuestos al sol y la humedad.

3. Mimos extra con acondicionadores y cremas sin aclarado

El verano es el momento de sacar artillería pesada en forma de hidratación.

N°6 bond smoother, de Olaplex (19,98 euros)

N°6 bond smoother. Olaplex

Una crema sin aclarado de alto rendimiento que repara, fortalece y elimina el encrespamiento hasta por 72 horas. Apta para todo tipo de cabellos.

4. Peina con cabeza (y el peine adecuado)

No subestimes el poder de un buen peine. El paso del cepillado es tan importante como el del lavado. Si tienes el cabello rizado, necesitas herramientas que respeten su forma natural sin deshacer el patrón del rizo.

Cepillo extraflexible extreme, de You Are The Princess (3,99 euros)

Cepillo extraflexible extreme. You are the princess

Gracias a su diseño ergonómico y púas extraflexibles, desenreda sin tirones, evita la rotura del cabello y conserva la forma de los rizos. Ideal para usar en mojado con acondicionador o mascarilla

5. Deja que el aire haga su magia

Siempre que puedas, deja secar tu melena al aire libre. Si usas secador, recuerda aplicar un protector térmico y optar por un difusor con temperatura media.

Difusor de aire caliente con ceramic diamond & keratin diffon cyber glam, de Bellissima (rebajado a 49,90 euros)

Difusor de aire caliente con ceramic diamond & keratin diffon cyber glam. Bellissima

Secador compacto con difusor integrado que potencia rizos definidos y con brillo. Su tecnología cerámica con iones y efecto anti‑frizz ofrece resultados suaves, voluminosos y protegidos

6. Refuerza el control del frizz con productos de styling

Termina tu rutina con un producto que potencie la forma del rizo y lo proteja frente a la humedad.

Curl balm, de Kerasilk (22,99 euros)

Curl balm. Kerasilk

Con seda biomimética y cera de carnaúba, hidrata, define y controla el encrespamiento hasta por 72 horas. Aporta cuerpo y brillo incluso con calor extremo.

La temporada estival no tiene por qué estar reñida con una melena rizada bonita, hidratada y definida. Solo necesitas los aliados adecuados y una rutina que mime tu tipo de cabello. Así que ya sabes: menos lavados, más hidratación, fórmulas sin sulfatos, peinado inteligente y productos específicos que potencien tu rizo sin apagarlo. Este verano 2025, que el calor no te quite las ganas de presumir de rizos.