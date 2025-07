Este verano tu cuero cabelludo también merece mimos, así es la rutina que lo transforma

Cuando pensamos en una melena de anuncio, lo primero que visualizamos es brillo, densidad, movimiento… pero pocas veces reparamos en el verdadero origen del cabello sano: el cuero cabelludo. Igual que no cultivarías un jardín sin cuidar la tierra, tampoco puedes esperar un pelazo si no mimas lo que hay debajo. Este verano, con el calor, la sal, el sudor y el sol intensificando las agresiones externas, toca poner el foco en lo que normalmente olvidamos.

Y no, no se trata de complicarse con rutinas eternas, sino de cambiar la forma en la que lavamos el cabello y entender que no todos los champús ni acondicionadores sirven para todo el mundo. Desde Llongueras, marca experta en salud capilar, nos dan las claves para transformar nuestro cuero cabelludo y, en consecuencia, nuestro pelo. ¿El objetivo? Una melena más fuerte, ligera y luminosa, incluso en vacaciones.

La rutina que transforma tu cuero cabelludo (y tu melena)

No es lo mismo un cuero cabelludo seco que uno con tendencia grasa, ni uno sensible que uno con caspa ocasional. Por eso, desde Llongueras recomiendan realizar un diagnóstico capilar con microcámara si queremos afinar al máximo en la elección del champú. Y aunque los champús sin sulfatos se han ganado buena fama, lo cierto es que, según Wilma Sortino, responsable de salud capilar de la firma, los que sí los contienen son clave para eliminar bien residuos, grasa o restos de productos. Especialmente útil si solo haces peeling capilar una vez al mes, como aconsejan desde la firma para mantener el folículo limpio y activo.

¿Eres de las que se lava el pelo a diario en verano? No pasa nada, siempre que el producto esté formulado para tu tipo de cuero cabelludo. La clave está en emulsionar bien el champú en las manos, distribuirlo por zonas (frontal, coronilla, laterales y nuca) y masajear con movimientos circulares en lugar de frotar. Este gesto activa la microcirculación, favoreciendo el crecimiento sano del cabello. Y si quieres que dure limpio más tiempo, termina el lavado con un aclarado de agua fresca para sellar la cutícula.

En cuanto al acondicionador y mascarilla, también nos recuerdan que solo de medios a puntas, salvo que estén formulados específicamente para el cuero cabelludo. Y nada de dejar los productos actuando durante toda la noche, porque el calor y la sudoración pueden jugar en tu contra. En vacaciones, además, evita abusar de los champús en seco: aunque son salvavidas puntuales, pueden taponar los poros y provocar caída si los usas en exceso. Y si usas aceites capilares, que sea en las puntas: aplicarlos en la raíz puede ser contraproducente. Ahora que sabes como transformar tu rutina capilar este verano, te contamos cuáles son los 3 productos que te ayudarán desde el baño de casa.

Oi champú antioxidante, de Davines (29,99 euros)

Oi champú antioxidante. Davines

Un básico con textura cremosa y aroma elegante, formulado con aceite de roucou y antioxidantes. Limpia en profundidad, aporta suavidad y protege frente a los daños del sol y la contaminación sin alterar el equilibrio del cuero cabelludo. Ideal para lavados frecuentes sin agresión.

Acondicionador absolut repair gold quinoa, de L’Oréal Professionnel (12,09 euros)

Acondicionador absolut repair gold quinoa. L'Oréal Professionnel

Enriquecido con quinoa dorada y proteínas, repara las puntas abiertas, aporta brillo y suavidad, y facilita el desenredo sin apelmazar. Úsalo después del champú, de medios a puntas, y déjalo actuar solo el tiempo recomendado. Una joya si llevas el pelo teñido o deshidratado por el sol.

Mascarilla 3 en 1 hair food banana, de Garnier fructis (5,99 euros)

Mascarilla 3 en 1 hair food banana. Garnier Fructis

Una fórmula vegana, sin siliconas, que puedes usar como mascarilla, acondicionador o tratamiento sin aclarado. Está cargada de nutrientes y deja el pelo brillante, suave y con un irresistible aroma tropical. Perfecta para cabellos secos o dañados por cloro o sal.

Este verano, cuidar el cuero cabelludo no es opcional si quieres un pelo bonito y sano. Invertir en un buen diagnóstico, elegir un champú con poder limpiador y respetuoso con tu piel, y aprender a masajearlo bien durante el lavado puede ser justo lo que necesitabas para presumir de melena sin complicarte. Porque, como dicen desde Llongueras, el cabello bonito empieza en la raíz. Y si esa raíz está sana, el resto viene solo.