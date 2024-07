Con estos productos conseguirás unos labios perfectos también en verano

El verano es sinónimo de playa, sol y diversión, pero también puede ser una época especialmente dura para nuestros labios. Las altas temperaturas y la exposición constante al sol pueden causar sequedad y deshidratación, dejándolos ásperos y agrietados. Si buscas devolver esa jugosidad deseada por todas a tus labios, estos 5 productos serán tus mejores aliados durante toda la temporada de verano 2024.

You are the Princess - Oh my lips, exfoliante de labios (1,99 euros)

Exfoliante de labios Oh My Lips

Lip Scrub es un exfoliante labial enriquecido con vitamina E, diseñado para dejar la piel de los labios más suave e hidratada. Su fórmula elimina las células muertas, a la vez que suaviza y mejora el aspecto de la piel de los labios. Disponible en tres sabores (fresa, vainilla y sandía), se debe aplicar suave y uniformemente sobre los labios desmaquillados y limpios, realizando pequeños movimientos circulares por toda la superficie, como si se tratara de una barra de labios. Las expertas de You Are The Princess recomiendan realizar este tratamiento labial un par de veces a la semana, preferiblemente por la noche antes de acostarse, como parte de tu rutina nocturna para que actúe durante toda la noche, momento del día en el que la piel se regenera.

Laneige - Lip sleeping mask sorbete sandía (24,99 euros)

Mascarilla de labios Laneige

Si eres una beauty junkie como nosotras, esta mascarilla labial de noche no necesita presentación: es la mascarilla de noche que suaviza, alisa y nutre intensamente los labios, para conseguir por la mañana unos labios tan suaves como los de un bebé. En su listado de ingredientes destacan grandes activos como la vitamina C, perfecta para proteger de los radicales libres y mejorar la textura de los labios al promover la síntesis de colágeno y elastina. El aporte de antioxidantes no queda ahí, ya que también incluye un complejo a partir de frutos rojos que llenará tus labios de vitalidad, concretamente de arándanos, frambuesas, fresas y grosellas.

Dermo Suavina - Helianthus (3,30 euros)

Helianthus Dermo Suavina

Enriquecido con aceite de girasol y con protección solar SPF 15 y protección UVA. El aceite de girasol es un extra de hidratación que nutre intensamente los labios. Además, tiene la capacidad de retener la humedad de la piel gracias a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. También aporta antioxidantes, que ayudan a mitigar los daños producidos por los radicales libres, especialmente la radiación solar, y fortalece la piel. Su fórmula, testada dermatológicamente, está elaborada con un 90% a base de ingredientes de origen vegetal. Su delicado aroma tiene una salida refrescante cítrica y una base frutal con vainilla y musk.

Skin Generics - Tratamiento para labios con ácido hialurónico (7,99 euros)

Tratamiento con ácido hialurónico Skin Generics

Este bálsamo protector y reparador intenso es perfecto para calmar la irritación y proteger y reparar la piel de los labios. Con un 33% de complejo activo, su fórmula incluye 28,3% de aceite de ricino, 2% de manteca de karité, 1,5% de cera de candelilla, 1,5% de cera de abeja sintética, 0,15% de vitamina E, 0,01% de Hymagic 4D y 0,001% de ceramidas. Es ideal para hidratar tus labios en caso de irritación y/o sequedad, proporcionando un alivio inmediato y duradero.

Glow Filter - Click balm cotton candy (16 euros)

Click balm Glow filter

Con una textura sedosa que repara de manera efectiva, este bálsamo alivia intensamente los labios secos y agrietados en un solo clic. La fórmula original está enriquecida con bisabolol y alantoína, que hidratan en profundidad. Estos principios activos le dan de manera inmediata el aspecto soñado de labios naturalmente suaves y sanos, ideal para un perfecto no-makeup look. Además, prepara tus labios como si de un canvas se tratase para que a continuación puedas aplicar tu pintalabios favorito.

No dejes que el verano arruine tus labios. Con estos productos, lograrás mantenerlos hidratados, suaves y perfectos durante toda la temporada.